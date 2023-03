Justiça Federal de Americana tem inscrições abertas para estagiários

Vagas são para estudantes do ensino médio, técnico e superior; bolsas podem chegar a R$ 705

A Justiça Federal de Americana está com inscrições abertas para o processo seletivo de seu programa de estágio. As vagas são destinadas para estudantes dos níveis médio, técnico e superior. A inscrição, gratuita, é feita online e pode ser realizada até domingo (12), enquanto a prova será aplicada no dia 17 de março, também pela internet.

Para os candidatos de nível médio e técnico, existem vagas disponíveis nas áreas de administração, contabilidade, secretariado, informática, técnico em manutenção e suporte em informática, técnico em serviços jurídicos, além de técnico jurídico. Já a vaga de curso superior é destinada aos estudantes de direito.

Sede da Justiça Federal em Americana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Os estudantes contratados farão uma jornada de quatro horas diárias, no turno da tarde. Para estudantes do ensino médio e técnico, a bolsa de estágio é de R$ 502, enquanto para quem está no ensino superior é de R$ 705.

A idade mínima é de 16 anos no momento da contratação e os estudantes também receberão auxílio transporte no valor de R$ 8,60 por dia trabalhado.

Por se tratar de um processo seletivo para formação de cadastro reserva, não há um número de vagas estipulado. Os candidatos contratados trabalharão no prédio da Justiça Federal, na Avenida Campos Sales, 277, no Jardim Girassol.