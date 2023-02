Justiça Eleitoral rejeita ação do PT de Americana contra Chico Sardelli

O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) rejeitou, nesta sexta-feira, a ação movida pelo diretório do PT em Americana contra o prefeito Chico Sardelli (PV) por suposto abuso de poder econômico durante as eleições do ano passado.

A denúncia é referente à campanha realizada por Chico para o agora ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado na disputa pela reeleição, e para Tarcísio de Freitas (Republicanos), que acabou eleito para o Governo de São Paulo.

Chico, durante evento de apoio a Bolsonaro e Tarcísio, em Americana – Foto: Reprodução / Facebook

Segundo a decisão do relator Silmar Fernandes, não compete aos diretórios municipais “ingressar com representações eleitorais por supostas práticas ilícitas que tenham por fim beneficiar candidato às eleições estaduais ou federais”. Segundo ele, somente o diretório estadual ou nacional poderia entrar com a ação.

O relator também aponta que essa ação deveria ser contra quem ostenta a condição de candidato, o que não era o caso de Chico.

Na representação, protocolada na Justiça Eleitoral em 29 de outubro de 2022, o diretório municipal do PT alega que, nos materiais de campanha, não havia o CPF ou CNPJ dos responsáveis, informações apontadas como obrigatórias.

O partido também diz que o prefeito fez propaganda eleitoral em estabelecimento comercial, sem comprovação de custos e nem de como o ato foi pago. O local em questão abrigava um posto de combustível e serviu como ponto de distribuição de materiais, como “perfurades”.

Na ação, o PT pedia a cassação do mandato e a perda dos direitos políticos de Chico, além de aplicação de multa. O chefe de Executivo afirmou ao LIBERAL, na ocasião, que não cometeu nenhuma irregularidade.

Um dos advogados do diretório petista, Wilson Gomes, afirmou que a equipe vai analisar a possibilidade de recurso. “Não foi julgado o mérito. Então, não se apurou o crime, e nós entendemos que teve crime, porque o material não foi feito de graça e não tinha CNPJ”, declarou.