Justiça determina reintegração de posse em Americana, mas cobra explicações de usina

O juiz Marcio Roberto Alexandre, da 3ª Vara Cível de Americana, determinou nesta terça-feira a reintegração de posse da nova área ocupada por famílias do Acampamento Roseli Nunes, no Pós-Represa. Porém, primeiro, ele quer que a Usina Ester, autora da ação, explique questões referentes ao terreno.

Alexandre mandou a usina se manifestar num prazo de 24 horas sobre apontamentos feitos pelo Iacia (Instituto Assistencial e Cultural Imperatriz Americanense), que defende as famílias no processo e aponta que a área, na verdade, não é de responsabilidade da empresa.

A usina diz ter a posse do terreno por meio de um contrato de arrendamento, situação que num primeiro momento, de acordo com o juiz, foi comprovada pela empresa. Alexandre, portanto, concedeu liminar para a reintegração imediata do local.

No entanto, após a decisão, o Iacia pediu a suspensão da liminar. O instituto diz que a área sob responsabilidade da Usina Ester e o terreno ocupado pelas famílias são diferentes.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O diretor da entidade, Victor Chinaglia Junior, apontou que a cerca da empresa estava 165 metros à frente da área arrendada. Segundo ele, os ocupantes mudaram a cerca de lugar e se instalaram apenas no pedaço que não faz parte do terreno da usina. “Nós levamos a cerca até o local correto da matrícula”, disse.

A questão tem sido acompanhada pela presidente da Facesp (Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo), Maura Augusta. “Elas [as famílias] querem apenas o direito de morar, e essa área não cumpria função social, sem contar que não é uma área da usina”, afirmou.

Depois das contestações, a Justiça emitiu uma nova decisão, na qual cobra a manifestação da usina sobre o assunto. Advogado do Iacia, Milvão Frazão entende que a determinação, na prática, derruba a liminar. “Não tem mais liminar de reintegração de posse até ele [o juiz] apreciar o mérito da questão”, comentou.

Paula Barbieri, advogada da usina, tem uma avaliação diferente. “Já foi expedido o mandado de reintegração. Não estou dizendo que é impossível, mas acho difícil o juiz rever diante da manifestação que foi feita”, declarou.

Caso se confirme, a reintegração deverá contar com as presenças do Conselho Tutelar, devido à possibilidade de haver menores de idade no local, e da Polícia Militar.

A ocupação ocorreu na madrugada do último domingo, após as fortes chuvas deixarem famílias desabrigadas no Roseli Nunes. “A prefeitura está à disposição e iremos apoiá-los”, ressaltou o prefeito Chico Sardelli (PV) nesta terça, durante visita à Câmara Municipal.