Justiça determina redução de presos no CDP de Americana

Uma decisão judicial determinou que o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana promova transferências e reduza o número de presos até chegar a 137,5% de sua ocupação. Hoje, a unidade tem capacidade para abrigar 640 presos, mas custodia 1.338. Com a decisão, a quantidade deve ser limitada a 880.

Ainda que acima da capacidade, o percentual é considerado “limite tolerável” pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, órgão subordinado ao Ministério da Justiça. Em caso de descumprimento, a magistrada manda o Estado pagar R$ 1 mil por preso acima do percentual.

A determinação foi dada pela juíza Roberta Virginio dos Santos, da 4ª Vara Cível de Americana, no dia 21 deste mês, e pode ser recorrida. A decisão consta em uma ação movida pela Defensoria Pública do Estado em 2013.

Foto: Arquivo / O Liberal

Na época, a justiça local chegou a proibir a custódia de novos presos na unidade de detenção da cidade – eram 1.386 presos para 576 vagas –, mas a decisão foi derrubada pelo Tribunal de Justiça em menos de um mês.

Entre fevereiro do ano passado e janeiro deste ano, o CDP sempre manteve mais de 900 presos sob custódia, segundo relatórios de inspeção anexados neste mês no processo, ao qual o LIBERAL teve acesso. A ação, que não teve o mérito julgado, tem servido para a Justiça e a Defensoria Pública acompanharem as condições da unidade prisional.

Em 2015, um relatório da Defensoria detalhou a situação do CDP. As celas com capacidade para nove presos, em média, abrigavam entre 21 e 28 detentos. O documento também apontou problemas de higiene e do tratamento de saúde dos presos.

Colchões, que tinham forte odor e eram infestados por bichos, foram considerados de péssima qualidade. Detentos também apontaram que presos com tuberculose habitavam as mesmas celas de presos que não estavam doentes.

As entrevistas da Defensoria com presos trouxeram ainda uma informação divergente da versão oficial do Estado – a de que o presídio tinha a presença de facção criminosa.

Apesar dos apontamentos, na época, o estado das celas era considerado regular. Relatórios recentes de inspeção do Deecrim (Departamento Estadual de Execução Criminal) consideram as condições do CDP de Americana como boas, atualmente.

REFORMA

Além da diminuição, a decisão determina que a SAP faça um relatório em até 60 dias que indique a reformas e melhorias, bem como a construção de uma cozinha para preparar alimentos na unidade. A juíza também mandou ofício para que a Vigilância Sanitária de Americana avalie as condições do local.

Ao LIBERAL, o coordenador auxiliar do Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria, Leonardo Biagioni de Lima, considerou a decisão como positiva. O pedido inicial dos defensores era que a ocupação ficasse até 150%. “Já foi um avanço”, disse. Foto: Editoria de arte / O Liberal

Segundo Leonardo, a determinação de transferências, se cumprida, deve atingir presos já julgados, que não deveriam cumprir pena em um centro de detenção provisória. De acordo com dados dos relatórios de inspeção, em janeiro, dos 1.310 custodiados do CDP, 973 ainda aguardavam julgamento.

RESPOSTA

Em nota enviada nesta quinta-feira (27), a SAP não afirmou se irá ou não cumprir a decisão. Segundo a secretaria estadual, a determinação “carece de análise da Procuradoria-Geral do Estado”. Veja a íntegra da nota enviada ao LIBERAL.

A Secretaria da Administração Penitenciária está ciente da decisão judicial com relação ao Centro de Detenção Provisória de Americana, no entanto essa decisão carece de análise da Procuradoria-Geral do Estado para que, dessa forma, possam ser tomadas as medidas necessárias. A Pasta possui até 60 dias para dar cumprimento a decisão, sendo possível ainda apresentar recursos cabíveis contra o parecer.

Quanto as denúncias referente aos colchões, a Pasta informa que são oferecidos a todos os detentos que são incluídos na unidade prisional, colchões laminados de espuma antichamas. Já com relação aos colchões dos presos já recolhidos no presídio, estes são trocados periodicamente, a medida em que sofrem desgastes do tempo ou do uso constante.

A população prisional tem atendimento médico garantido por meio da Portaria Interministerial nº 1, de 02/01/2014, que institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

É importante salientar que todos os reeducandos têm atendimento a saúde garantido em todas as unidades prisionais de todo o Estado por meio da equipe de saúde existente nas unidades.

Os casos mais complexos são encaminhados à rede pública de saúde e/ ou ao Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário da Fundação ABC, nos hospitais de referência em saúde e quando necessitam de atendimento em especialidades os presídios agendam através do Sistema SUS – Sistema Único de Saúde em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde.

Com relação ao combate à tuberculose, faz parte da rotina dos presídios paulista a busca ativa. Já na inclusão na unidade prisional, o preso é submetido a exames como Baciloscopia ou Teste Molecular Rápido, ambos feitos por meio de análise do escarro.

Além da rotina, os funcionários de saúde dos presídios participam de duas campanhas anuais proposta pela Divisão de Tuberculose da Secretaria de Estado da Saúde para intensificação de busca ativa para Tuberculose.

Quando doentes, os sentenciados são acompanhados durante todo o tratamento pela equipe de saúde diariamente e realizam exames de controle (baciloscopia de controle) mensalmente, além de ficarem sob isolamento respiratório por 15 dias, como reza o protocolo SAP/Ministério da Saúde, a fim de não infectar outros sentenciados.

O indivíduo diagnosticado com tuberculose deixa de transmitir a doença após 15 dias do início do tratamento, podendo, após, voltar ao convívio com os demais.

Ressaltamos que todas as unidades prisionais paulistas são controladas pelo Estado e operam dentro dos padrões de segurança e disciplina.