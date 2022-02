Justiça determina prisão preventiva de dois suspeitos por morte de personal

A Justiça de Nova Odessa determinou a prisão preventiva de dois homens suspeitos de participarem do assassinato do personal trainer Rodolfo Pestana, de 30 anos, de Americana. Ele foi encontrado morto, com sinais de violência, no dia 15 de novembro, em uma área rural de Nova Odessa.

José Flávio Salvato é acusado pelo assassinato

Cleiton Henrique Scavassini estava preso e cometeu o crime ao sair da prisão

Os dois suspeitos são Cleiton Henrique Scavassini, conhecido como Tom, de 34 anos, morador de Campinas, e José Flávio Salvato, conhecido como Liu, de 42 anos, morador de Americana. Eles são considerados fugitivos. A decisão é da última sexta-feira e foi publicada nesta terça.

De acordo com a Polícia Civil, o crime teve motivação passional. As equipes de investigação apuraram que Rodolfo foi morto porque Cleiton teria ciúmes de uma relação de amizade entre ele e sua ex-companheira.

O acusado estava preso e deixou a prisão em 12 de novembro, em regime semiaberto, três dias antes do assassinato de Rodolfo. Ele tem passagens por tráfico e roubo.

Com base em denúncia anônima, imagens de câmeras de segurança e depoimentos, a polícia aponta que Rodolfo teria ido até um bar na Cidade Jardim, em Americana, na noite do dia 14 de novembro para conversar com Cleiton.

Na madrugada de 15 de novembro, as imagens mostraram que o personal trainer entrou em um veículo VW Fox, cor prata, ao lado de Cleiton, José Flávio e de um terceiro suspeito, de 26 anos, que foi preso pela Polícia Civil em dezembro, conforme noticiado pelo LIBERAL.

Corpo de Rodolfo estava caído ao chão com um cadarço em seu pescoço e sinais de agressão no rosto – Foto: Facebook / Reprodução

O corpo de Rodolfo Pestana foi encontrado no início da manhã do dia 15 de novembro, em uma área rural próximo à Estrada Municipal Olindo Biondo, em Nova Odessa. Ele foi avistado por um ciclista que acionou a Polícia Militar. O corpo tinha um cadarço no pescoço e também sinais de agressão no rosto. Conforme laudo do IC (Instituto de Criminalística), a causa da morte foi asfixia mecânica.

O carro que foi usado na morte do personal trainer foi abandonado na Vila Galo, em Americana, e apreendido pela polícia no dia 18 de novembro, com marcas de sangue no interior. O carro está registrado no nome de Cleiton.

A Polícia Civil prendeu no dia 9 de dezembro, um jovem, de 26 anos, suspeito da morte do personal trainer. Ele foi preso no Jardim Marajoara, em Nova Odessa. No entanto, de acordo com as informações do delegado Reynaldo Peres, responsável pelo caso, ele foi liberado por ter sido constatado que não teria tido participação no homicídio do personal propriamente dito.

A reportagem conversou com a advogada do jovem, Nandra Aparecida Geraldo. Ela disse que não há provas que comprovem sua participação. “Ele nega qualquer envolvimento”, disse.

Sobre os outros dois suspeitos, o delegado informou que eles estão sendo procurados desde novembro. “Foi decretada a prisão preventiva e expedidos os mandados ontem (terça-feira). Antes não tínhamos provas da participação efetiva deles”, concluiu.