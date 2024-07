Reconstituição do caso ocorreu no último dia 25 - Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG

O gerente de posto Helio Leonardo Neto, 47, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, nesta segunda-feira (1º), pelo assassinato de Mônica Matias de Paula, 33, com quem teria um suposto relacionamento extraconjugal.

O crime ocorreu no dia 4 de março e o corpo da vítima foi localizado dez dias depois, em uma área rural de Limeira, nas proximidades da empresa Suzano.

O homem estava preso temporariamente desde 17 de março por conta do homicídio, mas já tinha prisão preventiva por manter 80 armas de fogo, algumas delas não legalizadas, e mais de 16 mil munições na casa onde vivia, na região da Praia dos Namorados, em Americana.

Análise

O delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), Filipe Rodrigues de Carvalho, que coordena a investigação, disse que ainda vai concluir a análise de todas as declarações coletadas para definir se Helio responderá mesmo pelo homicídio ou feminicídio.

Também vai verificar se há elementos que qualifiquem a conduta, tais como o uso de meio cruel, de ato que tenha dificultado a defesa da vítima ou tenha ocorrido mediante emboscada ou de forma torpe, ou ainda mediante violenta emoção, consignando que são fatores auxiliares à eventual aplicação da pena, já que “a autoria e a materialidade delitivas foram devidamente reconhecidas.”

Com relação à que reconstituição do assassinato, que ocorreu no último dia 25 pelos peritos do IC (Instituto de Criminalística) de Americana, o delegado disse que o gerente apresentou uma versão desconexa e antagônica à do interrogatório, que foi gravado.

“A reprodução simulada dos fatos acabou sendo uma forma de tentarem encaixar a nova versão, obviamente sem sucesso”, afirmou o delegado.

Ele teria dito que não matou Mônica, apenas desferiu alguns golpes e decidiu deixá-la em local de trânsito de pedestre, onde uma terceira pessoa acabou praticando o homicídio.

“Já pedi ao setor de investigações que confeccione um relatório envolvendo a análise das investigações, do interrogatório prestado e da reprodução simulada, para apontar as contradições, pois as estratégias de defesa desenvolvidas não podem ter o condão de alterar a verdade real dos fatos”, completou Carvalho.

Sequência

Segundo o delegado, restam algumas diligências de polícia judiciária a serem juntadas no inquérito, como laudos periciais referentes à vítima e também ao material sanguíneo coletado no interior do veículo onde “a vítima teve sua vida ceifada.”

Os advogados Jean Carlos de Lima e Fernanda Fachine, que representam Helio, afirmam que no curso da investigação obtiveram informações importantes que ainda não foram esclarecidas e irão encaminhar o requerimento de diligências à Polícia Civil.