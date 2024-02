Justiça de Americana solta dono de imobiliária acusado de golpes

A 1ª Vara Criminal de Americana acatou um pedido do MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) e concedeu liberdade provisória ao empresário Rogério Luis Stoque, 42, proprietário da Brasil Imobiliária, no Jardim Girassol, em Americana. Ele é acusado por cerca de 50 pessoas de realizar golpes envolvendo transações imobiliárias.

Outros dois auxiliares administrativos, de 24 e 43 anos, também deixaram o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana nesta quinta-feira (15).

Brasil Imobiliária, no Jardim Girassol, em Americana – Foto: Gabriel Pitor / Liberal

Os três foram presos em flagrante por policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) do município, no dia 5 de fevereiro, por estelionato e associação criminosa.

A defesa de Stoque considerou “sensata” a decisão da Justiça e disse que a imobiliária passa por uma “grave crise financeira.”

De acordo com o relatório do MP-SP, assinado pelo promotor Sergio Claro Buonamici, dois pontos deveriam ser considerados para a concessão da liberdade provisória: a vítima do caso que levou Stoque à prisão não tinha feito uma representação criminal e o fato de ser um estelionato, considerado um crime de menor gravidade.

O LIBERAL apurou que a vítima prestou depoimento na tarde desta sexta, horas após o relatório do MP-SP ser juntado ao processo e depois de a Justiça ter decidido a liberdade provisória. Foi feita a representação contra o empresário.

Por sua vez, o juiz André Carlos de Oliveira, da 1ª Vara Criminal de Americana, endossou os argumentos do ministério e concedeu a liberdade provisória com restrições de circulação.

Assim como na matéria publicada pelo LIBERAL no último dia 10, a DIG voltou a destacar que, no momento, Stoque irá responder apenas pelo caso que o levou à prisão, mas disse que a Polícia Civil tem aberto outros inquéritos.

Segundo Buonamici, para as investigações serem “reunidas” é necessário apresentar uma denúncia com todos os casos, o que não está previsto para acontecer.

A reportagem apurou que o empresário tem pelo menos 36 boletins de ocorrência registrados desde maio de 2022 nas delegacias de Limeira, Americana, Santa Bárbara d’Oeste, São José do Rio Preto e Bady Bassit.

“Ele pode ser considerado mal administrador, mas longe de ser criminoso”, diz defesa

A defesa do empresário disse ao LIBERAL, nesta sexta, que o suspeito de ter realizado golpes em transações imobiliárias “pode ser considerado mal administrador, mas longe de ser criminoso.”

Segundo o advogado Demétrio Orfali Filho, o pedido do MP-SP e a decisão da Justiça em conceder a liberdade provisória foram sensatos, já que vão ao encontro do que a defesa argumentou na audiência de custódia.

“Tiveram alguns vícios na prisão e há fragilidade na denúncia”, disse. O advogado ainda destacou que o crime de estelionato, pelo qual Stoque foi preso, não foi consumado e o flagrante aconteceu em uma imobiliária que tem todas as suas documentações em dia.

Já quanto às acusações de cerca de 50 pessoas, sendo que várias realizaram boletins de ocorrência, Demétrio explicou que a imobiliária tem um rombo financeiro e que o empresário entrou em um “círculo vicioso negativo”, por isso não conseguiu pagar as vítimas.

“É uma pessoa que embora tenha seus problemas de administração nos negócios, inclusive estávamos prestes a abrir uma recuperação judicial, não é criminosa. Não significa que foi um estelionato, ninguém tentou dar um golpe”, afirmou.

O advogado contou que a linha da defesa ainda será definida, mas garantiu que Stoque fará o pagamento dos valores devidos. Entretanto, Demétrio pediu para que as pessoas “parem de ameaçar o seu cliente e entrem com ações judiciais.”