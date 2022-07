Justiça de Americana manda Accell anular 137 demissões

Sindicato disse que se reuniu ontem com trabalhadores para comunicar decisão - Foto: Junior Guarnieri - Liberal

A 1ª Vara do Trabalho de Americana determinou, na última sexta-feira, que a multinacional Accell Solutions, que tem filial em Americana e é especializada na produção e fornecimento de medidores de água, gás e energia, reintegre os 137 colaboradores demitidos entre maio e 27 de junho deste ano.

De acordo com informações da nova diretoria da companhia, a medida havia sido tomada após problemas administrativos causados pela gestão anterior.

Estes problemas teriam, inclusive, levado a empresa a pedir recuperação judicial – procedimento que permite a renegociação de dívidas e suspensão de prazos de pagamento – há cerca de 20 dias.

A ação civil pública foi aberta pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Americana, com pedido de Tutela de Urgência, que tinha como objetivo a nulidade das dispensas ocorridas.

Na decisão, a juíza do Trabalho, Ana Paula Alvarenga Martins, relata que a empresa violou o princípio da boa-fé objetiva e que agiu abusivamente. “Determinar a reintegração de todos os trabalhadores dispensados, no prazo de até 48 horas, contado da notificação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 10 mil por trabalhador atingido”, trouxe a decisão.

De acordo com a dirigente do sindicato, Dayse Caetano, o órgão se reuniu com os trabalhadores na manhã desta segunda, para informar resultado da ação.

“A liminar seguiu o entendimento do STF (Superior Tribunal Federal) de que demissões coletivas precisam previamente ser negociadas com o sindicato, o que não houve por parte da empresa. Por tanto, correta foi a decisão da Vara do Trabalho em anular as demissões e determinar a reintegração dos trabalhadores”, explicou.

Ainda de acordo com o sindicato, a equipe de advogados do órgão foi informada que o mandado de reintegração foi entregue a companhia, que tem o prazo de 48 horas para a efetivação das recontratações.

RESPOSTA. A Accell foi procurada pelo LIBERAL e se manifestou por meio da assessoria jurídica. “A Accell Solutions informa que tomará as medidas cabíveis em relação ao pedido de reintegração dos empregados”, trouxe em nota.