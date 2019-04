Justiça de Americana bloqueia bens de Téo Feola

Foto: Arquivo - O Liberal

A Justiça de Americana determinou um bloqueio de R$ 119,9 mil em bens do ex-diretor da Gama (Guarda Municipal de Americana) e ex-chefe de gabinete da prefeitura Marcelo de Barros Feola, o Téo Feola. A decisão atende a um pedido do Ministério Público.

Na ação, a Promotoria sustenta que, em 2014, funcionários do Rio Branco Esporte Clube tiveram os salários bancados pela Prefeitura de Americana. Feola era, na época, chefe de gabinete do então prefeito Diego De Nadai e presidente do clube americanense.

Um supervisor de futebol, um massagista e um roupeiro foram contratados pela administração, com pagamentos feitos por RPA (Recibo de Pagamento Autônomo), mas não prestaram nenhum serviço público.

Em depoimentos prestados ao MP, todos afirmaram que trabalhavam apenas no clube e que o mecanismo foi elaborado por Feola para garantir a participação do Rio Branco na Copa Paulista, torneio promovido pela Federação Paulista de Futebol no segundo semestre.

Todos recebiam entre R$ 2 mil e R$ 2,5 mil por mês no esquema, o que significa um gasto de cerca de R$ 30 mil. Além dos três integrantes da comissão técnica, o MP aponta irregularidade na atuação, no estádio Décio Vitta, de três servidores concursados da prefeitura, que mantinha um contrato de arrendamento do local com o clube. Com eles, o gasto no período foi de cerca de R$ 90 mil em salários.

Para a juíza Roberta Virgínio dos Santos, responsável pela decisão, o material apresentado até agora justifica o bloqueio cautelar dos bens para garantir o ressarcimento aos cofres públicos.

“Os fatos descritos caracterizam-se como atos de improbidade, havendo fortes indícios da participação do requerido”, ressaltou a magistrada.

A reportagem não conseguiu contato com Téo Feola, nesta terça-feira, para comentar a decisão. Quando a ação foi distribuída, no início de março, ele afirmou ao LIBERAL que não poderia comentar a denúncia porque “não teve ciência de ação nenhuma”.