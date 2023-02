Justiça cumpre reintegração de posse no Pós-Represa; famílias do Roseli Nunes contestam decisão

A área ocupada por famílias do Acampamento Roseli Nunes, no Pós-Represa, em Americana, passa por reintegração de posse na manhã desta quarta-feira (1º). Cerca de 250 barracos são desmontados desde da chegada de um oficial de Justiça, por volta das 6h, para o cumprimento de uma liminar. A ação tem o apoio da PM (Polícia Militar). Representantes do movimento contestam a decisão.

A ação na Justiça foi apresentada pela Usina Ester. O mandado de reintegração de posse, assinado pelo juiz da 3ª Vara Cível de Americana, Marcio Roberto Alexandre, no dia 24 de janeiro, menciona a área como Fazenda Salto Grande, às margens da Estrada Ivo Macris. Os acampados reivindicam o local como sendo o Sítio Boa Vista.

Barracos são desmontados na área ocupada – Foto: Paula Nacasaki_LIBERAL (4)

Despacho desta quarta apresentado pelos advogados Milvan Frazão e Rafael Braz, que representam o Iacia (Instituto Assistencial e Cultural Imperatriz Americanense), alega ao juiz que não existia decisão definitiva para o cumprimento da reintegração, diferentemente da informação apresentada na chegada do oficial da Justiça e da PM ao local.

A defesa requisitou que fossem encerradas “as ameaças de reintegração sem a devida decisão definitiva” e a concessão do prazo para apresentação da contestação, mas a desocupação da área já estava em andamento.

As famílias também contestaram a ausência de representantes do Conselho Tutelar, devido à presença de menores de idade, conforme mencionado na decisão.

O CASO

Uma nova área na região do Pós-Represa foi ocupada na madrugada do dia 22 de janeiro por famílias do Roseli Nunes após fortes chuvas atingirem os barracos e deixarem pessoas desabrigadas no acampamento.

A alegação é de que a terra pertence à União e que estaria improdutiva, o que daria respaldo para a ocupação. Já a Usina Ester afirma que tem o terreno arrendado de uma empresa. De acordo com a advogada Paula Barbieri, o contrato foi renovado em 2019 e tem validade até 2034.

No dia 24, o juiz Marcio Roberto Alexandre determinou a reintegração de posse da nova área. Porém, primeiro, ele indicou que a Usina Ester deveria explicar questões referentes ao terreno.

Após a decisão, o Iacia pediu a suspensão da liminar. O instituto diz que a área sob responsabilidade da Usina Ester e o terreno ocupado pelas famílias são diferentes.

Advogado do Iacia, Milvão Frazão afirmou ao LIBERAL que a determinação, na prática, derrubaria a liminar. “Não tem mais liminar de reintegração de posse até ele [o juiz] apreciar o mérito da questão”, comentou.

Paula Barbieri, advogada da usina, disse ter uma avaliação diferente. “Já foi expedido o mandado de reintegração. Não estou dizendo que é impossível, mas acho difícil o juiz rever diante da manifestação que foi feita”, declarou.

Durante a reintegração, o LIBERAL procurou representantes da Usina Ester, que afirmaram apenas que o posicionamento é o mesmo já manifestado anteriormente.