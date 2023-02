Justiça condena ladrões que assaltaram família de ex-vereador em Americana

Criminosos que invadiram a residência da mãe de Valdecir Duzzi, em julho do ano passado, pegaram entre 12 e 13 anos de prisão

Bandidos acessaram a garagem do prédio utilizando um controle do portão - Foto: Reprodução / Câmeras de segurança

A Justiça condenou três acusados de participarem do roubo a casa da mãe do ex-vereador de Americana, Valdecir Duzzi, uma senhora de 84 anos. A empregada da família, Fransoise da Silva, e o ex-namorado, Carlos Henrique de Araújo, pegaram 12 anos, 11 meses e 16 dias de prisão em regime inicial fechado.

Outro réu, Edson Silva Santos da Conceição, recebeu a pena de 13 anos, nove meses e 27 dias de reclusão. O crime aconteceu em julho do ano passado, e as defesas prometeram recorrer da sentença, publicada nesta sexta-feira.

O advogado assistente de acusação, Jean Carlos de Lima, entende que a condenação dos acusados está em conformidade com a lei. “A família sai satisfeita com o resultado e espera que sirva como exemplo.”

O ex-vereador diz que a mãe ainda não superou o assalto. “Minha mãe ainda tem medo de sair sozinha. Deixou de ir ao mercado e até de fazer as aulas de hidroginástica. As cicatrizes ficaram dos momentos de terror. Ela foi amarrada e presenciou as ameaças de morte contra a filha que está acamada e sofre de ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica). Foi um crime hediondo”, desabafa Duzzi.

O advogado Marcos Pomaroli, que representou Fransoise, disse que a decisão “é matéria de recurso” e vai definir com a família da ré, na próxima segunda, um posicionamento.

Miguel Carlos de Souza Galvão, advogado de defesa dos réus Carlos Henrique e Edson, não antecipou a linha de trabalho, mas confirmou que vai recorrer ao TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).

SENTENÇA. O juiz da 1ª Vara Criminal de Americana, André Carlos de Oliveira, destacou na sentença que todos os réus demonstraram ousadia e dolo intenso, anormal para o crime, “ainda que de roubo, acumpliciando-se e tornando-se solidários e estimuladores de violência.”

CASO. O roubo ocorreu em 28 de julho de 2022. Dois assaltantes invadiram o apartamento da idosa, no Centro de Americana. Ela foi amordaçada com a fronha do próprio travesseiro.

Duas funcionárias – enfermeira e doméstica – receberam coronhadas. As vítimas foram amarradas com “enforca-gato”.

Os suspeitos obrigaram a idosa a abrir o cofre e fugiram levando uma quantia em dinheiro e joias.

A Polícia Civil apurou que a empregada que trabalhava na casa teria facilitando a entrada do ex-namorado e um comparsa para o assalto.