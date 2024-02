Justiça condena envolvidos no caso da B&G Cred e determina devolução de valores

A 2ª Vara de Santa Fé do Sul condenou os suspeitos de envolvimento no caso de pirâmide financeira da B&G Cred, que tinha uma filial em Americana, a devolverem o valor aplicado pelas vítimas. Além disso, declarou a nulidade de todos os contratos firmados entre a empresa e seus clientes. A sentença saiu no último dia 7.

Em outro processo, conduzido pela 3ª Vara de Santa Fé do Sul, cinco pessoas foram condenadas a prisão no dia 13 de janeiro, entre elas o fundador da B&G Cred, Eduardo Bercelli, sentenciado a dois anos e dez meses de reclusão e três meses de detenção, em regime inicial aberto.

Uma das filiais do grupo B&G Cred funcionava na Avenida Brasil, em Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A pena, que já havia sido estabelecida em acordo de colaboração premiada, considera os delitos de organização criminosa, indução de consumidor a erro e crime contra a economia popular.

O caso veio à tona em 11 de novembro de 2021, quando uma operação realizada pela PF (Polícia Federal) resultou na prisão de quatro acusados, entre eles Eduardo, que atualmente está solto.

De acordo com a investigação, a empresa captava investimentos com a promessa de devolvê-los com juros de ao menos 5% por mês aos investidores, sem risco algum.

Os pagamentos aos clientes, no entanto, eram feitos com o dinheiro de outros investidores, e não dos juros, segundo as apurações. O esquema movimentou pelo menos R$ 75 milhões. Após a operação da PF, a investidora fechou as portas e não realizou nenhum pagamento.

Na decisão da 2ª Vara, o juiz Marcos Hideaki Sato conclui que se trata, realmente, de uma pirâmide financeira. “O reconhecimento da prática ilícita denominada pirâmide financeira, por imperativo legal, implica a nulidade dos negócios jurídicos entabulados entre o Grupo B&G e os diversos participantes”, afirma.

“Para além disso, é certo que oferta fixada nos contratos de adesão – promessa de rentabilidade exorbitante – é materialmente impossível de ser cumprida, notadamente porque não está amparada em base sólida de investimentos e não há aplicações legítimas no mercado capazes de entregar o resultado prometido com segurança”, diz.

Pagamentos serão realizados após conclusão do processo

No entanto, para receberem os valores aos quais têm direito, as vítimas ainda precisam esperar a conclusão de todo o processo em tramitação na 2ª Vara, que teve início após ação civil pública ajuizada pelo MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), por meio da Promotoria de Santa Fé do Sul.

Até a sentença, a planilha com todos os consumidores lesados e os respectivos valores investidos ainda não tinha sido apresentada pelo MP à Justiça.

“Os consumidores que ajuizaram demandas individuais – que não foram suspensas ou resultaram em sentenças de mérito – não serão beneficiados pela presente sentença coletiva”, esclarece o juiz.

Conforme o LIBERAL noticiou em novembro de 2023, a 2ª Vara de Santa Fé do Sul já havia homologado um acordo em que o fundador da B&G Cred, Eduardo Bercelli, renuncia a todos os bens apreendidos e sequestrados pela Justiça e também reconhecia a procedência da ação movida pelo MP.

A lista de bens inclui imóveis como sítio, fazenda, residência e terreno, além de uma aeronave, seis embarcações e aproximadamente 20 veículos, de acordo com Pedro Enos Martins de Oliveira Guimarães, promotor responsável pelo caso. Tudo servirá para ressarcimento dos prejuízos sofridos pelas vítimas.