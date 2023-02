Justiça condena Diego e Correa a ressarcirem a prefeitura em R$ 839,1 mil

A 3ª Vara Cível de Americana condenou o ex-prefeito Diego de Nadai e o ex-secretário de Educação Luciano Correa, em primeira instância, por suposto direcionamento de licitação e superfaturamento na compra de equipamentos de informática para as escolas municipais. A decisão, emitida no dia 23 de janeiro, impõe que os dois paguem, juntos, R$ 839,1 mil à prefeitura, como forma de ressarcimento.

O processo licitatório foi aberto pela administração municipal em 2011. Segundo a sentença, no memorial descritivo que instrui a licitação, havia uma cópia exata da descrição feita pela Editora Positivo para um produto específico, denominado “aprimora e-box”, que é fabricado por ela e vendido pela empresa Maxwal-Rio.

Dessa forma, na avaliação do juiz Marcio Roberto Alexandre, a Maxwal-Rio era a única que poderia vencer o processo licitatório, como aconteceu.

Diego De Nadai e Luciano Correa durante a administração que foi alvo da ação – Foto: Arquivo / LIBERAL

O “aprimora e-box” consiste num kit com um tablet, um CD-ROM, 66 fascículos de matemática, 49 fascículos de português e três fascículos de manuais e instruções, de acordo com a ação, movida pelo governo Omar Najar (MDB) em 2018.

No processo, a prefeitura diz que cada unidade custou R$ 36.750 para os cofres públicos. Por outro lado, Luciano rebateu, em sua defesa, que essa quantia se refere ao valor total gasto por unidade escolar.

Na decisão, o juiz cita que os gastos referentes a essa licitação poderiam ser menores se não houvesse o alegado direcionamento.

“Evidentemente, deverão os réus, de forma solidária, serem responsabilizados ao ressarcimento integral do dano causado ao erário oriundo do superfaturamento, o qual foi apontado pelo jurisperito como sendo no montante de R$ 839.107,40”, diz Marcio, que sentenciou ambos por improbidade administrativa.

OUTRO LADO. Ao LIBERAL, Luciano afirmou não concordar com a sentença, apesar de respeitá-la, e prometeu ingressar com recurso. Ele disse ter apenas deflagrado o processo administrativo da licitação. Apontou que, depois, retornou ao cargo de vereador.

“Todos os atos subsequentes, autorizações, cotações de preços, pareceres jurídicos, publicações, análise de propostas comerciais, julgamento da licitação e pagamento de notas fiscais foram realizados por outros servidores e pela secretária de Educação que me sucedeu e que, estranhamente, não figuram como réus na ação”, declarou.

O ex-secretário também destacou que “milhares de empresas no Brasil” comercializam produtos da Positivo e que, portanto, não se pode “falar em direcionamento a favor da citada empresa Maxwal-Rio”.

“Sendo os produtos de excelente qualidade, continuam em funcionamento até os dias de hoje, mais de dez anos após a aquisição, e sabe-se que equipamento de informática duram em média três anos”, acrescentou. Também procurado pela reportagem, Diego não se manifestou.