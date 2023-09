Justiça condena Diego De Nadai, Beto Lahr e Clube dos Cavaleiros por irregularidades em Festa do Peão

Evento movimentou valores decorrentes da venda de ingressos, comercialização de camarotes, patrocínios e apoio de empresa - Foto: Marcelo Rocha - Liberal

A 1ª Vara Federal de Americana condenou o ex-prefeito de Americana Diego De Nadai, o Clube dos Cavaleiros e seu presidente José Roberto Lahr, conhecido como Beto Lahr, por improbidade administrativa em um convênio firmado com o Ministério do Turismo para a realização da 24ª Festa do Peão do município, em 2010.

A sentença foi dada no fim de agosto pelo juiz federal Philipe Vicente de Paula Cardoso e foi publicada no início deste mês. A decisão cabe recurso.

A União e o MPF (Ministério Público Federal) aparecem como autores da ação civil pública e alegaram prejuízos aos cofres públicos.

De acordo com a petição inicial, o convênio firmado em 12 de novembro de 2010 para a realização da festa somava R$ 1,25 milhão, dos quais R$ 1,11 milhão vieram do Ministério do Turismo e R$ 137 mil, da Prefeitura de Americana.

O evento movimentou valores decorrentes da venda de ingressos, comercialização de camarotes, patrocínios e apoio de empresas.

A prefeitura, no entanto, não teria prestado contas da quantidade de ingressos vendidos e do valor total arrecadado, além de não ter comprovado que os recursos obtidos foram convertidos para a execução da festa.

Outras duas alegações do MPF são quanto à contratação de 10 shows sem licitação — o que estaria em desacordo com a Lei de Licitações, já que o acordo com os artistas não aconteceu de forma direta ou por empresário exclusivo — e a participação do Clube dos Cavaleiros na organização, uma vez que a entidade foi beneficiada pelos recursos do Ministério do Turismo sem constar nos termos do convênio.

Na sentença, o juiz argumentou que houve “ação dolosa que ensejou desvio e consequente perda patrimonial de haveres do Ministério do Turismo (órgão da Administração direta da União)” e que a prefeitura, representada por Diego, entregou a verba para uma entidade privada “sem respaldo na lei ou no convênio”.

O ex-prefeito foi condenado a ressarcir à União o valor de R$ 1.117.500,00 e pagar multa civil correspondente a 10% do dano. Diego também teve os seus direitos políticos suspensos por cinco anos e está proibido de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios também pelo prazo de cinco anos.

Já o Clube dos Cavaleiros e Beto Lahr foram igualmente condenados a ressarcir à União o valor de R$ 1.117.500,00, além de pegar uma multa correspondente a 20% do dano. Ambos estão proibidos de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios também pelo prazo de cinco anos.

Defesa confirma que irá recorrer

Ao LIBERAL, a defesa do Clube dos Cavaleiros e de Beto Lahr confirmou que irá recorrer à decisão da 1ª Vara Federal, chamada pelo advogado José Antônio Franzin de “absurda” e que “não tem nenhuma ressonância quanto às provas dos autos”.

Por sua vez, Diego De Nadai foi procurado pela reportagem, mas não respondeu até o fechamento desta matéria.

