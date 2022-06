Justiça condena concessionária a pagar R$ 100 mil por acidente com vacas

A Rumo Logística foi condenada pela Justiça de Americana a pagar uma indenização de R$ 100 mil para o dono de 20 vacas leiteiras, que morreram depois que funcionários da concessionária, que opera as linhas, retiraram as cercas da área onde os animais estavam, para manutenção dos trilhos. As vacas fugiram e foram atropelados na linha férrea. A decisão de 27 de abril é do juiz Gilberto Vasconcelos Pereira Neto.

O dono dos animais, um idoso de 77 anos, disse à Gama (Guarda Municipal de Americana) quando o fato aconteceu, em 15 de agosto de 2020, que funcionários da empresa que fazia a manutenção dos trilhos teriam deixado uma abertura na cerca de seu sítio, no São Jerônimo, sem lhe comunicar.

Acidente aconteceu no São Jerônimo em agosto de 2020 – Foto: Gama / Divulgação

Para o julgamento, a empresa alegou que teria utilizado o local em meses anteriores e que, nas vezes que usou, jamais entrou no sítio. A Rumo afirmou, ainda, que teve conhecimento do ocorrido após contato do maquinista, e que a cerca colocada pelo dono dos animais invadia a faixa de domínio da concessionária.

Após laudos e depoimentos de testemunhas, a Justiça chegou à conclusão que a empresa deve indenizar os danos causados por seus agentes, independentemente se agiram com dolo ou culpa e salientou que o idoso tem posse legítima da área, bem como para a criação de gado.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A Rumo foi questionada e informou ao LIBERAL que irá recorrer. “Na visão da concessionária e do corpo jurídico, não foi comprovado ao longo do processo que a conduta causadora do sinistro veio de um representante da empresa. A Rumo informa que o local foi utilizado por equipes que realizavam o serviço de manutenção de via antes do caso e que adentrou o espaço com conhecimento e autorização do proprietário”, trouxe nota.