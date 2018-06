Justiça condena 4 por morte de operário em obra na Rua D. Pedro II

A Justiça de Americana condenou quatro pessoas pela morte de um operário numa obra na Rua Dom Pedro II, em 8 de março de 2013. A sentença é de um ano e quatro meses de prisão pelo crime de homicídio culposo (sem intenção de matar). Os quatro condenados são o dono e então funcionários da empresa Sudeste Pré-Fabricados. Eles não vão para a cadeia – foram condenados ao regime aberto, e o juiz suspendeu a aplicação da pena. Cabe recurso. Todos negam culpa.

Noel Borgysinski, de 61 anos, morreu depois que um muro caiu sobre ele. Ele trabalhava na montagem da estrutura pré-fabricada de um salão comercial. No momento do acidente, estava numa vala onde seria colocada uma viga.

O juiz Eugênio Augusto Clementi Junior entendeu que houve negligência dos réus. Foram condenados Divanir Casagrande (dono da empresa) e os então funcionários Luiz Quirino do Nascimento Júnior (coordenador de obras), Alex Gabriel Marques Alves (gerente) e Alessandra Rosa de Oliveira (técnica de segurança do trabalho).

Foto: Flávio Oliveira / Prefeitura de Americana

Para o juiz, eles “agiram com culpa na modalidade negligência”. O magistrado afirma que o muro que desabou não estava escorado e na data do acidente o terreno estava encharcado por causa de chuva em dias anteriores. Era difícil até se mover pelo local, apontaram as provas colhidas.

De acordo com o magistrado, os réus permitiram a execução da obra mesmo tendo conhecimento dos riscos de acidente “devido à chuva intensa nos dias anteriores e ao terreno encharcado, sem observar o escoramento do muro”. Para o juiz, cabia aos acusados verificar as condições de trabalho.

“Não foi o que fizeram os réus, descuidando das normas básicas de segurança, deixando de prever aquilo que era perfeitamente previsível nas circunstâncias”, escreveu o magistrado. Em depoimento à polícia pouco depois do acidente, Evandro Borgynski, filho de Noel, disse que o pai havia dito que o serviço estava perigoso porque o piso estava cedendo.

Réus negam culpa e se dizem enganados

No decorrer do processo, os acusados negaram culpa na morte. A linha de defesa é a mesma: a Sudeste constatou a necessidade de construção de um muro de arrimo no local e pediu que o dono do terreno, que contratou a empresa, fizesse isso. Para tanto, a empresa inclusive paralisou a obra.

O dono mandou construir um muro e a obra foi retomada. Os réus se disseram enganados, pois o muro parecia de arrimo, mas não era. Um muro de arrimo tem fundações, é mais resistente que um normal e serve para conter deslocamentos. O juiz disse que os réus não avaliaram integridade do muro construído.

O LIBERAL só conseguiu falar diretamente com o advogado de Alex Gabriel, Cristiano Malheiros. Ele disse que vai recorrer. “O promotor e o juiz inverteram a responsabilidade”. Em sua defesa, Divanir Casagrande (dono da empresa) e Luiz Quirino do Nascimento Júnior (coordenador da obra) afirmaram que acreditavam que o muro era de arrimo.

A defesa de Alessandra Rosa de Oliveira afirmou que ela não teve responsabilidade. Segundo a defesa, Alessandra acreditou que o muro era de arrimo.