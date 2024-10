Após insinuar possível cassação, Pascote é obrigado a publicar e impulsionar vídeo com resposta de Chico

A Justiça Eleitoral de Americana concedeu na noite desta quarta-feira (2) direito de resposta ao prefeito e candidato à reeleição Chico Sardelli (PL), após vídeo publicado pelo adversário Ricardo Pascote (União Brasil).

Na publicação em questão, Pascote disse que Chico teria utilizado a máquina pública de forma indevida e poderia ser cassado por conta disso. A Justiça obrigou o candidato do União Brasil a publicar e impulsionar um vídeo com a resposta do prefeito. A determinação já foi cumprida.

Em ação movida pela coligação de Pascote, era requerida uma liminar para a remoção de publicações já feitas por Chico em bens públicos – que foi negada pela Justiça.

Apesar de a liminar ter sido negada e o direito de resposta concedido, o caso ainda carece de julgamento. A ação também tem como alvo secretários da prefeitura e vereadores da base do prefeito.

Direito de resposta de Chico Sardelli foi publicado nas redes sociais de Ricardo Pascote – Foto: Reprodução/Instagram

Por meio de vídeo, que foi impulsionado, o candidato do União Brasil afirmou que “Chico Sardelli deve ser cassado por uso indevido da máquina pública”.

Por conta disso, a Justiça exigiu que o direito de resposta fosse publicado nos canais de Pascote e que a postagem fosse impulsionada. O vídeo de Chico foi publicado já na noite de quarta.

Na resposta, o candidato à reeleição afirmou que esse é um dos piores momentos da campanha. “O candidato Pascote está tentando confundir os eleitores, promovendo a desinformação a respeito da nossa candidatura. Isso é lamentável”, disse Chico.

Procurada, a coligação de Pascote, por meio do presidente do União Brasil no município, Eduardo Guastalli, ressaltou que todos os denunciados estão citados como investigados e que o direito de resposta se deu pelo processo estar em andamento. Por fim, disse que o vídeo feito por Pascote segue no ar, o que indicaria veracidade dos fatos.