Justiça Cível determina leilão da Nardini, em Americana, mas Vara do Trabalho tenta impedir venda

A 2ª Vara Cível de Americana determinou o leilão do prédio onde funciona a indústria Nardini, localizado na Vila Frezzarin, em decorrência de uma ação de cobrança movida pelo Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).

A dívida em questão, referente a contribuições adicionais, está avaliada em aproximadamente R$ 1 milhão. Caso o leilão realmente ocorra, a Nardini deverá fechar as portas, o que causará o desemprego de ao menos 350 trabalhadores.

A decisão é do dia 27 de novembro de 2023 e o LIBERAL teve acesso a ela nesta semana. O processo tramita em segredo de Justiça.

Indústria Nardini, na Vila Frezzarin – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Na última quarta-feira (23), no entanto, a juíza da 1ª Vara do Trabalho de Americana, Ana Paula Alvarenga Martins, solicitou à Justiça Cível a suspensão da venda do imóvel – avaliado em R$ 115,9 milhões -, uma vez que o prédio está envolvido em um processo piloto de execuções trabalhistas.

Se a venda via leilão for mantida, a juíza pediu a penhora dos valores arrecadados, determinando que todo o montante seja transferido para a Justiça do Trabalho, dado que este crédito possui prioridade legal. Até esta sexta, o juiz da 2ª Vara Cível do município, Marcos Cosme Porto, ainda não havia se manifestado sobre o pedido.

Keyla Caligher Neme Gazal, advogada que representa ao menos 200 trabalhadores em um processo trabalhista, argumenta que, apesar da legitimidade da ação do Senai, não se pode ignorar os 350 trabalhadores que a Nardini emprega. Ela teme uma demissão em massa.

“É uma decisão extremamente dura, que trará consequências irreparáveis para os funcionários. E essa atitude não solucionará a execução do Senai, pois todo o valor arrecadado na eventual arrematação do imóvel será destinado ao processo trabalhista, e o processo do Senai continuará ativo”, afirma.

A advogada também entrou com uma ação pedindo à Justiça Cível que habilite o crédito do Senai junto ao processo trabalhista.

A proposta é que, por meio dessa ação, o dinheiro arrecadado não só da Nardini, mas de grupos econômicos e sócios, possa ser usado para pagar todas as dívidas, evitando o fechamento da indústria e a demissão dos trabalhadores.

Durante o processo, que se arrasta há anos, a Nardini chegou a oferecer a penhora de algumas máquinas para quitar a dívida com o Senai, mas a proposta foi recusada.

Em 18 de outubro de 2021, a Nardini tinha aproximadamente R$ 121 milhões em dívidas trabalhistas, envolvendo mais de 600 processos. Segundo a advogada, atualmente, esse valor deve estar em torno de R$ 100 milhões, considerando os pagamentos já realizados e as correções.

De acordo com Keyla, conforme a empresa arrecada dinheiro, ela apresenta uma lista com nomes de funcionários, oferecendo um deságio de 40%. Aqueles que aceitam recebem o pagamento à vista e quitam o processo. A maioria dos trabalhadores que entrou com ação continua na indústria.

A assessoria do Senai foi contatada pelo LIBERAL, mas comunicou que não iria se manifestar sobre o assunto. A reportagem também procurou pela advogada que representa a indústria Nardini, mas não teve retorno.