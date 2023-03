Justiça bloqueia R$ 500 mil de convênio para garantir tratamento de criança

O casal Joelson e Elisangela, que mora em Americana e tenta manter o tratamento ao filho de 5 anos - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A Justiça de Capivari determinou, na última semana, o bloqueio de R$ 500 mil da operadora de plano de saúde Hapvida para garantir tratamento médico domiciliar a um menino de 5 anos que mora em Americana.

Ele sofre de epilepsia de difícil controle associada a um quadro de EHI (Encefalopatia Hipóxico-Isquêmica), que pode causar graus variados de dano cerebral. Os problemas de saúde ocorrem desde seu nascimento.

Em 2018, sua família entrou com uma ação na 1ª Vara de Capivari para que a Hapvida, responsável pelo plano de saúde do menino, forneça o tratamento adequado a ele, com cuidados domiciliares – a mãe do garoto, a dona de casa Elisangela Silva Faria, de 26 anos, morava em Capivari à época.

Em 2020, houve uma decisão para que a empresa disponibilize técnico de enfermagem 24 horas por dia, avaliação médica mensal, avaliação de enfermagem semanal, fisioterapia respiratória duas vezes por dia, fisioterapia motora uma vez ao dia, fonoterapia duas vezes por semana e avaliação mensal por nutricionista.

No último dia 13, o juiz Fredison Capeline apontou que a determinação não foi cumprida pela Hapvida e, portanto, decidiu pelo bloqueio. Os R$ 500 mil serão destinados ao custeio do tratamento a ser executado por outra operadora.

Cabe à mãe da criança indicar para a Justiça, no prazo de dez dias, o nome de instituições privadas localizadas em Americana ou cidades próximas que possam fornecer os cuidados necessários.

“É muito difícil pagar algo, não por conta de valor, e não ter os benefícios. O meu filho, desde novembro, vem sem todos os profissionais por conta da negligência do convênio”, lamentou o pai do menino, o autônomo Joelson Raimundo dos Santos, de 37 anos.

Procurada pelo LIBERAL, a Hapvida, apesar das decisões judiciais, alegou que a criança “foi assistida pela equipe médica a todo momento”. Também apontou que cabe recurso contra a decisão sobre o bloqueio.

“Todos os esclarecimentos serão prestados aos órgãos competentes dentro do prazo estipulado por eles. Reforçamos nosso compromisso com o paciente e reiteramos que ele permanece recebendo os cuidados necessários”, comunicou.

Fora de casa

Outra situação que incomodou os pais foi o fato de o filho ter sido levado, contra a vontade deles, para o HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi na última quarta, por conta de um mandado judicial.

O casal ressalta que o menino tinha toda uma estrutura montada para ele na casa. A criança ficava em um quarto repleto de aparelhos, conforme o LIBERAL constatou na quinta.

O mandado se origina de uma decisão da Justiça de Americana, que apontou a necessidade de encaminhamento ao hospital para troca de sonda, entre outros procedimentos.

“Nosso filho se encontrava bem. Só a questão da troca do Botton [sonda], que já havia sido pedida para o convênio, que veio negando”, afirmou Joelson. Elisangela também reclamou da situação. Ela teme que, no hospital, o menino fique sujeito a infecções.

Ao LIBERAL, o HM comunicou que não pode passar informações, por se tratar de um menor de idade, cujo caso tramita em segredo de Justiça. No entanto, destacou que a criança está sendo assistida pela unidade.