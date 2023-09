A Justiça de Americana absolveu o réu Cleiton Barbosa da Silva de Oliveira, 27, durante júri popular nesta terça-feira, no Fórum. O MP (Ministério Público) vai recorrer da decisão.

Ele era acusado de matar a esposa Mônica Vieira Oliveira Silva, 27, que estava grávida de 6 meses de uma menina, dentro da própria residência, no Jardim Mirandola, em Americana, em julho de 2022.

Os jurados entenderam que ele não teria causado a morte da mulher e do feto.

A defesa atuava desde o início do processo com a possibilidade de que Mônica teria se machucado com uma facada no tórax, que atingiu o coração.

No entanto, o laudo do IML (Instituto Médico Legal) de Americana apontava que a mulher havia sido assassinada, pois não poderia provocar o ferimento.

O réu acabou sendo denunciado pela Justiça por feminicídio e teve a prisão decretada. Ele está detido desde agosto de 2022.

“Nosso cliente sempre afirmou que era inocente. No dia do ocorrido, a própria vítima foi para o quarto e teria se ferido. Foi um ferimento de dois centímetros de largura, mas infelizmente fatal. O próprio Cleiton chamou a polícia após encontrá-la”, explicou a advogada Cleidiane Cristina Segal, que atuou na defesa junto com Cleilton Batista de Sousa e Lázaro Gustavo Rodrigues Lopes.

Após a apreciação do corpo de jurados, que decidiu pela inocência, a juíza Roberta Virginio dos Santos expediu o alvará de soltura.

Cleiton deve ser colocado em liberdade nesta quinta-feira (21), ao sair do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana.