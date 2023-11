Justiça absolve dupla denunciada por furto de motos elétricas em Americana

A 2ª Vara Criminal de Americana absolveu dois homens, de 26 e 32 anos, acusados de furtarem motos elétricas numa loja situada na Avenida Iacanga, em novembro de 2021. De acordo com a sentença, publicada na última quarta-feira, não há provas sobre o envolvimento da dupla no crime. Cabe recurso.

Ao todo, dez pessoas invadiram o local, mas apenas esses dois foram encontrados e presos pela PM (Polícia Militar). A corporação também apreendeu um adolescente, que tinha 15 anos na ocasião.

Duas motos e um skate foram recuperados – Foto: Polícia Militar/Divulgação

Os invasores furtaram oito motos elétricas e sete skates da marca Hoverbord, conforme consta na denúncia formalizada pelo MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo). A polícia recuperou duas motos e um skate.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo a sentença, os policiais militares responsáveis pela ocorrência disseram que, quando foi apreendido, o adolescente admitiu o furto e confirmou a participação dos outros dois presos.

Em depoimento à Justiça, o menor teria mudado sua versão. Ele afirmou que realmente participou do crime, mas negou a participação dos réus e disse não conhecê-los.

O juiz Eugênio Augusto Clementi Junior também aponta que não existem imagens que comprovem a presença da dupla no estabelecimento.

“Desta forma, a versão apresentada pelos réus, de que estavam apenas passando pelo local para buscar um casal de amigos, não pode ser terminantemente descartada, gerando dúvida em seu envolvimento no ato de subtração, fato que deve ser levado em favor dos acusados”, diz.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O sistema de segurança da loja captou imagens do momento dos furtos. No entanto, os invasores estavam com o rosto coberto. Os ladrões haviam usado uma marreta para quebrar o vidro do estabelecimento e entrar no local.

Em nota conjunta, os advogados William Oliveira e Eduardo Marcandal, responsáveis pela defesa dos réus, afirmaram que seus clientes tinham sido presos de forma injusta.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“A sentença está correta. Provamos que eles estavam em outro local no momento do crime e que o carro em que estavam foi confundido com um dos carros usados no furto. Passaram pelas proximidades depois do crime e foram presos injustamente”, disseram.

Os réus estão soltos. Eles já respondiam em liberdade pelos crimes, que são corromper ou facilitar a corrupção de menor; e furto qualificado com destruição de obstáculo e mediante concurso de duas ou mais pessoas.