Justiça absolve Diego em ação de construção do novo IC

O ex-prefeito de Americana Diego De Nadai foi absolvido na última semana em mais uma ação penal que o acusava de utilizar indevidamente recursos de convênios firmados com o governo do Estado. O caso, desta vez, se referia à parceria para a construção do novo prédio para a Polícia Científica (Instituto de Criminalística e Instituto Médico Legal).

O Ministério Público acusou Diego de crime de responsabilidade por transferir da conta específica do convênio para a conta geral da prefeitura cerca de R$ 1 milhão repassados pelo Estado para a obra. Uma perícia, realizada durante o processo, apontou ainda que o município não aportou a contrapartida exigida no contrato, de R$ 304 mil. Foto: Arquivo / O Liberal

Já a defesa do ex-prefeito sustentou que não havia ilegalidade na transferência, já que não houve desvio de recursos e os pagamentos à empreiteira responsável pela construção foram efetuados.

O juiz André Carlos de Oliveira, responsável pela ação penal, concordou com os advogados de Diego ao negar que a manobra tenha causado prejuízo aos cofres públicos. O magistrado havia usado o mesmo argumento em uma ação onde o MP apontou conduta semelhante em um convênio para obras na Avenida Antonio Pinto Duarte.

“Em processos semelhantes, este Juízo já entendeu necessária a prova do dolo do administrador, orá réu, aqui se verificando que os valores foram empregados para o pagamento da empresa vencedora, enquanto vigente a obra e que, rescindido o convênio, o saldo foi devolvido de forma legal ao Estado”, diz um trecho da sentença.

O advogado do ex-prefeito, Paulo Henrique de Moraes Sarmento, comemorou a decisão. “A denúncia não encontrava relação alguma com a realidade dos fatos. Não houve qualquer tipo de desvio de verbas públicas ou de finalidade. O que foi reconhecido na sentença é que o convênio celebrado foi devidamente pago para a construtora e a obra não foi concluída por falta de interesse do próprio governo do Estado”, considerou.