Justiça absolve Diego De Nadai pela 4ª vez

A Justiça de Americana publicou esta semana a sentença de mais uma ação penal que envolve o ex-prefeito Diego De Nadai (PTB). Ele foi absolvido da acusação de “emprego irregular de verba pública”, previsto na Lei de Crimes de Responsabilidade. Até agora, o ex-chefe do Executivo soma duas condenações criminais e quatro absolvições.

Na ação julgada esta semana, o Ministério Público acusou o ex-prefeito e o ex-secretário de Fazenda José Antonio Patrocínio de transferirem para a conta geral da prefeitura recursos de um convênio firmado com o governo do Estado para obras na Avenida Antonio Pinto Duarte. Patrocínio também foi inocentado no caso.

O juiz André Carlos de Oliveira, da 1ª Vara Criminal, considerou que essa transferência ocorreu, de fato, mas não configura crime, já que a obra foi concluída e a empreiteira contratada para executá-la foi paga.

DECISÃO

“O propósito da Lei, é nítido, é evitar que verba especialmente destinada seja empregada para fins diversos, no caso, em desacordo com o convênio firmado. As movimentações da conta vinculada para a conta geral, no período, não impediram o pagamento da obra, com uso integral do valor repassado pelo governo do estado. As provas todas, em especial a oral, não indicam que tivesse o réu agido com dolo”, afirmou o magistrado.

O promotor de Justiça Sérgio Claro Buonamici, responsável pelo caso, já apresentou recurso para que o processo seja analisado novamente, pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).