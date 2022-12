Justiça absolve acusados em operação contra furto e roubo de veículos em Americana

Operação Fusca Amarelo foi a maior ação do MP contra ladrões de carros em Americana, que tem uma das maiores taxas de furto de veículo no Estado

A 1ª Vara Criminal de Americana absolveu oito pessoas acusadas de integrarem uma organização criminosa para praticar furtos, roubos e receptação de veículos na região. Elas foram investigadas pelo Ministério Público em 2017 no âmbito da operação Fusca Amarelo. A sentença ainda pode ser alvo de recurso.

A decisão, publicada na última quinta-feira, é reflexo de um entendimento do STJ (Superior Tribunal de Justiça), que anulou as interceptações telefônicas da operação, consideradas as principais provas da investigação. Outros processos também resultaram em decisões favoráveis aos acusados por conta da anulação das provas, conforme o LIBERAL já noticiou.

A Fusca Amarelo foi a maior ação do MP contra ladrões de carros em Americana, que tem uma das maiores taxas de furto de veículo no Estado. Em outubro de 2017, a investigação da Promotoria local em parceria com o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) e com o serviço velado da Polícia Militar, prendeu suspeitos de praticarem furtos e roubos de veículos e um comerciante que revendia as peças em uma loja no município.

Com a ajuda de interceptações telefônicas e campanas, a apuração identificou, dentre os fatos mais graves, a participação de um sargento da PM, que repassava informações privilegiadas para a quadrilha. Também apontou o envolvimento de policiais civis com supostos crimes, que foram apurados em investigações paralelas ao foco da operação.

Apesar de ter resultado em prisões, condenações e delações premiadas, o caso, no entanto, foi frustrado pela decisão do STJ. A anulação das interceptações telefônicas foi determinada em novembro de 2019, no julgamento de um habeas corpus impetrado por advogados de um policial civil de Americana, um dos alvos da ação.

Os defensores alegaram que as decisões da 1ª Vara Criminal que autorizaram e prorrogaram os monitoramentos telefônicos na época foram genéricas e deveriam ser consideradas nulas. O STJ concordou. Sem as interceptações, entretanto, as provas restantes não seriam suficientes para acusar os investigados.

O processo julgado na última semana é considerado o principal do caso, porque envolve um dos crimes mais graves, de organização criminosa, e uma grande quantidade de réus – foram oito, no total. Questionado pelo LIBERAL se haveria recurso no caso, o Ministério Público não se manifestou.