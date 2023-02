Juros e novas ações elevam precatórios da Prefeitura de Americana em R$ 100 milhões

Estoque de dívidas com condenações judiciais chegou a R$ 340 milhões; governo municipal diz trabalhar para diminuir valor

A Prefeitura de Americana acumulou R$ 100 milhões em dívidas com precatório no ano passado, conforme informou ao LIBERAL. A administração municipal encerrou 2022 com um estoque de R$ 339,9 milhões. Ao final de 2021, o total era R$ 238,35 milhões.

A Secretaria Municipal de Fazenda apontou que mantém dados sobre os estoques de precatórios – que são dívidas decorrentes de condenações judiciais – no município desde 2015 e que os valores aumentam a cada ano.

Segundo a pasta, dois fatores motivaram esses acréscimos: a correção monetária pela Taxa Selic, que atualmente está em 13,75%, e o ingresso de processos provenientes de gestões passadas, que aumentaram nos últimos anos.

Sede da Prefeitura de Americana, na Avenida Brasil – Foto: Arquivo / LIBERAL

A secretaria ressaltou, porém, “todos os esforços que o município implementou, em especial na atual gestão do prefeito Chico Sardelli (PV) e Odir Demarchi (PL), para a realização dos pagamentos e diminuição desse estoque de precatórios”.

A pasta citou como exemplo acordos de conciliação com os credores. De acordo com a prefeitura, essas ações já reduziram a dívida em pelo menos R$ 3,7 milhões nos últimos dois anos.

“É relevante destacar que a atual administração não deu causa a esse aumento no estoque de precatórios, que advém, como já mencionado, de condutas adotadas por gestões passadas. O princípio desta atual gestão é manter-se adimplente. Por este princípio, tem realizado os pagamentos de seus fornecedores em dia e vem cumprindo com suas obrigações trabalhistas também em dia”, salientou.

A secretaria também apontou que, atualmente, o município se encontra adimplente junto à Depre (Diretoria de Execução de Precatórios), vinculada ao TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), com relação ao pagamento mensal de precatórios.

AUMENTOS. Conforme dados divulgados pela prefeitura ao LIBERAL, em 2015, o estoque de precatórios estava em R$ 59,93 milhões. O valor subiu para R$ 69,47 milhões em 2016, R$ 91,78 milhões em 2017, R$ 121,61 milhões em 2018, R$ 168,94 milhões em 2019 e R$ 179,42 milhões em 2020.

Os aumentos para R$ 238,35 milhões em 2021 e R$ 339,9 milhões em 2022 – equivalente a quase a um quarto do orçamento municipal – são os maiores da série histórica, em números absolutos.