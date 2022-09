Júri de irmãos por morte de adolescente será retomado nesta sexta-feira em Americana

O júri popular dos irmãos Douglas da Silva dos Santos, 27, e Jorge Luiz da Silva Toledo, 24, será retomado na manhã desta sexta-feira (2), no Fórum de Americana. Eles respondem pelo feminicídio de Kauane Cordeiro de Campos, de 17 anos, esfaqueada em 27 de março de 2021, no Parque da Liberdade. A vítima morava com Douglas, com quem teve uma filha, que atualmente tem 3 anos.

O julgamento começou por volta das 10 horas desta quinta-feira (1º). Foram ouvidas as testemunhas de acusação (mãe, dois irmãos de Kauane e dois guardas municipais que na época estiveram no local do crime). A mãe dos réus também foi ouvida. Por último, os réus deram as respectivas versões.

Kauane Cordeiro de Campos tinha 17 anos (Reprodução)

Nesta sexta devem ocorrer os debates entre o MP (Ministério Público), defensora (nomeada como assistente de acusação) e advogados de defesa. Depois, os sete jurados irão se reunir para votarem pela absolvição ou condenação dos réus e, respectivamente, as sentenças.

De acordo com a denúncia do MP, no dia do crime todos participavam de um churrasco, quando Kauane não gostou de uma brincadeira do cunhado e partiu para cima dele com uma faca. Jorge teria acertado dois golpes na adolescente e se ferido na confusão.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No entanto, durante o júri, Jorge apresentou outra versão. “Kauane me esfaqueou nas costas, depois acertou minha mão, mas mesmo assim consegui tirar a faca das mãos dela. Ela voltou para a cozinha, pegou outra faca e correu atrás de mim”, disse.

Jorge disse que ao se aproximar de uma parede, conseguiu tomar a faca e golpeá-la no peito. “Depois, ela deve ter caído em cima da faca e se machucou no ombro”.

Um vídeo de uma câmera de segurança exibido durante o júri mostra o momento em que a jovem corre atrás do cunhado com algo nas mãos e, logo em seguida, cai ao chão.

Já um dos guardas que prestou depoimento anteriormente havia relatado que Jorge tinha um porte físico muito maior do que a vítima e, sendo assim, poderia ter imobilizado a mesma, sem a necessidade de matá-la.