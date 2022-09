Júri condena guarda municipal de Americana a 16 anos de prisão

Paulo Fernandes Carrigio atacou a ex-mulher com um canivete, na Praia Azul, em março deste ano

O Tribunal do Júri condenou nesta quinta-feira o guarda municipal Paulo Fernandes Carrigio, 55, pela tentativa de feminicídio da ex-mulher, a vendedora Mirian Novaes Costa, 31, a quem atacou com golpes de canivete no meio da rua, em março deste ano, na Praia Azul, em Americana. O juiz Wendell Lopes Barbosa de Souza sentenciou o réu a 16 anos, sete meses e três dias de prisão em regime fechado. Ele não poderá recorrer da decisão em liberdade.

O magistrado destacou a celeridade do processo e as respectivas participações de todos os operadores do direito, que conseguiram concluí-lo em apenas seis meses. O réu continuará preso na Penitenciária Guareí 2, onde já cumpria pena.

Enquanto prestava depoimento, a vendedora passou mal e precisou ser socorrida pelos bombeiros ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde passou por atendimento e recebeu alta no mesmo dia.

Ex-companheira de guarda carrega marcas no corpo do ataque cometido por ele – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

O advogado Henrique Zigart Pereira, que foi assistente de acusação junto com a defensora Júlia Teixeira, exibiu um vídeo que mostra que o réu seguia o carro onde estavam a vítima e a irmã dela. O guarda foi até o veículo e atingiu a vítima com um canivete.

O promotor Fábio José Moreira dos Santos mostrou outro vídeo que flagra o momento em que o guarda já está em cima da vítima, que tinha sido arrastada até a calçada. Na tentativa de defender a mulher, um homem atingiu Paulo com um pedaço de madeira e chutes, enquanto outro conseguiu retirar Mirian debaixo do agressor.

DEFESA. O advogado do réu, Dinael de Souza Machado Junior, afirma que vai recorrer a instância superior e pedir novo julgamento. “Houve algumas nulidades. Uma delas foi a intervenção da irmã da vítima durante o interrogatório do réu. Ela maculou o livre convencimento dos jurados”, relata. “Uma das juradas também questionou a fala da defesa e acaba por influenciar os demais.”

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O defensor destacou ainda que como o réu tem vários problemas de saúde como diabetes e hipertensão, vai pleitear que a prisão preventiva seja convertida em domiciliar.

Para os assistentes, o resultado da sentença foi extremamente importante e satisfatório.