Juninho renuncia ao cargo de 2º secretário e dispara contra Thiago Martins

Vereador alegou falta de diálogo por parte do presidente da CM; Thiago Brochi foi eleito para seu lugar na Mesa Diretora

O vereador Juninho Dias (MDB) renunciou à cadeira de segundo secretário da Câmara de Americana na manhã desta quinta-feira (15). Ao explicar os motivos, ele alegou falta de diálogo por parte do presidente da Casa, Thiago Martins (PV). Horas depois, na sessão ordinária, o plenário elegeu Thiago Brochi (PSDB) para seu lugar.

Juninho disse, por exemplo, que soube pelas redes sociais da mudança do Legislativo para um novo prédio, localizado ao lado das Indústrias Nardini, na Avenida Monsenhor Bruno Nardini.

Cadeira de 2º secretário trocou de dono na sessão desta quinta – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

O parlamentar protocolou o pedido de renúncia na câmara por volta das 10 horas. “Os atos do presidente têm se dado de forma isolada e sem a participação conjunta, efetivamente, da Mesa Diretora, o que, ao ver deste vereador, deveria ser de forma cooperada”, diz Juninho no ofício.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

No documento, ele afirma não participar da tomada de decisões e aponta que, mesmo assim, em determinados casos, a responsabilidade por eventuais consequências recairá sobre toda a Mesa Diretora.

À tarde, durante a sessão, Juninho falou sobre o assunto por, pelo menos, dez minutos. Ele comentou que não pode ser segundo secretário se não sabe de “nada” sobre os atos do presidente. “Todo dia chega um monte de papel. Se eu posso assinar, por que não posso participar da discussão?”, indagou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Depois, o vereador ainda concedeu uma entrevista coletiva aos jornalistas presentes, na qual afirmou que nunca houve uma reunião entre os membros da Mesa Diretora, composta ainda pela primeira secretária Nathália Camargo (Avante), além do presidente e do segundo secretário.

Juninho destacou, inclusive, que Nathália também não sabia do novo prédio. O parlamentar disse ter deixado o cargo para que não houvesse problemas futuros. Ele acredita que sua saída poderá acarretar numa mudança de comportamento dentro da Mesa.

Nathália, no entanto, apontou que foi avisada por Martins sobre a nova sede numa reunião para a qual todos os vereadores foram chamados. O encontro aconteceu em 31 de março, no plenário, nove dias antes da oficialização do aluguel.

Procurado pela imprensa, Martins não quis se manifestar sobre os apontamentos feitos por Juninho. Ele só acrescentou que essa reunião relatada por Nathália contou com 15 parlamentares e que Juninho não estava presente.

Séries, filmes, games, quadrinhos: conheça o Estúdio 52.

Eleição

Na eleição para o novo segundo secretário, Brochi concorreu com Professora Juliana (PT), que também havia se colocado à disposição para o cargo.

O tucano venceu com 14 votos. Juliana recebeu três: dela mesma, de Gualter Amado (Republicanos) e de Juninho Dias. Léo da Padaria (PV) estava ausente no momento da eleição e Thiago Martins votou em branco.