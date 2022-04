Juninho e Pastor Miguel pedem suspensão do recesso parlamentar de julho

Vereadores justificam que “manter os trabalhos no período é garantir celeridade aos atos legislativos”

Os vereadores Juninho Dias (MDB) e Pastor Miguel Pires (Republicanos) pedem, por meio de um projeto de resolução, a suspensão do recesso parlamentar previsto para o período de 16 a 31 de julho.

Juninho e Pastor Miguel protocolaram o pedido na câmara – Foto: Divulgação / Câmara de Americana

Na proposta, eles justificam que “manter os trabalhos desta Casa no período é garantir celeridade aos atos legislativos, atendendo aos anseios da população e necessidades do município de forma pontual e contínua”. A dupla protocolou a propositura na câmara nesta sexta-feira.

“São quinze dias que diversos trâmites ficam parados, enquanto poderíamos estar fazendo mais para a cidade”, disse Juninho, via assessoria de imprensa. “Submetemos a proposta à apreciação na esperança e certeza de que, após regular tramitação, seja deliberado e aprovado”, afirmou Miguel.

Os dois também lembram que, em 2021, a Casa também suspendeu o recesso parlamentar de julho. À época, a ideia partiu da Mesa Diretora e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores.

Naquela época, o objetivo era compensar o período em que o Legislativo teve as sessões suspensas, entre 15 de março e 11 de abril, por conta do agravamento da pandemia do coronavírus (Covid-19).