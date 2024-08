Juninho diz que defendeu pai de agressão em confusão que terminou em disparos de tiros

Em uma postagem nas redes sociais, o vereador Juninho Dias (PSD), de Americana, afirmou que defendeu o pai de agressão durante uma confusão com relatos de disparos de arma de fogo na noite desta quinta-feira (29), no Jardim da Mata.

O vereador teria feito disparos para o alto durante uma briga na Rua dos Pinhais, por volta das 18h30 desta quinta. No final da noite, ele se manifestou sobre o caso. “Meu pai idoso foi agredido e eu fui defendê-lo. Amanhã [esta sexta], iremos esclarecer todos os fatos junto às autoridades competentes”.

Ainda no final da noite desta quinta, o delegado plantonista Thiago Leite disse ao LIBERAL que o caso seria registrado na delegacia da cidade pela Polícia Militar como disparo de arma de fogo, crime que prevê pena de 2 a 4 anos de prisão.

O delegado Filipe Rodrigues de Carvalho, da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), disse, no entanto, que iria pedir a prisão de Juninho depois que a polícia encontrou armas e munições na casa do vereador. A divisão, especializada em crimes de repercussão, deverá apurar o caso.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra momento de confusão envolvendo Juninho Dias – Foto: Reprodução/Redes sociais

A confusão ocorreu por volta de 18h30, na Rua dos Pinhais, próximo ao ecoponto do bairro. Segundo o LIBERAL apurou, pessoas que faziam campanha para Juninho – que foi o candidato mais votado das eleições de 2020 e disputa a reeleição – não teriam gostado de uma fala feita por um homem no local. Teve início, então, uma briga entre os envolvidos – um deles, o pai do vereador, que é idoso.

Em meio à confusão, Juninho teria chegado ao local em um carro branco, descido do veículo, se envolvido na briga e feito disparos para o alto. Depois, deixou o endereço. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento do disparo, mas nas imagens às quais o LIBERAL teve acesso, gravadas de longe, não é possível identificar o vereador como o autor dos tiros.

Polícia Militar foi acionada após relatos de disparos de arma por vereador no Jardim da Mata – Foto: Gabriel Pitor/Liberal

O LIBERAL esteve no local após o ocorrido e chegou a ouvir os homens que teriam hostilizado e se envolvido na confusão com a equipe de Juninho. Um deles afirmou que disse que “a maioria dos vereadores é pilantra”, o que deu início à confusão.

Em versões apuradas pela reportagem também, há informação de que Juninho teria feitos os disparos e dado golpes com coronhadas nos homens. Em outra versão, Juninho teria feito apenas os disparos. O LIBERAL não conseguiu contato com o vereador na noite desta quinta.

Durante a ocorrência, um policial militar disse ao LIBERAL que não foram encontradas cápsulas no local, mas que houve relatos de tiros por testemunhas.