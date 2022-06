Juninho Dias sugere criação de ciclofaixa na Avenida Brasil, em Americana

Vereador destacou a urgência de espaços seguros para o ciclismo, mas reconheceu a complexidade do tema

Parlamentar admite dificuldades para colocar ideia em prática - Foto: Arquivo / O Liberal

O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou na última terça-feira (12), na Câmara de Americana, uma sugestão para que a prefeitura instale uma ciclofaixa em toda a extensão da Avenida Brasil.

No documento, o parlamentar destacou a urgência da instalação de ciclofaixas no município, em favor de espaços seguros para o ciclismo como esporte, hobby e transporte. Contudo, reconheceu a complexidade do tema, principalmente devido à proximidade de hospitais na Avenida Brasil.

Ele ainda citou Florianópolis (SC), “que investe 20% do valor das multas no sistema cicloviário e recentemente inaugurou uma ciclovia às margens de uma rodovia estadual, com recursos da própria prefeitura”, segundo o vereador.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com Juninho, a Unidade de Trânsito e Sistema Viário da prefeitura fará uma reanálise da proposta, que já foi discutida anteriormente, sem a implantação.

O vereador também solicitou a construção de ciclovias nas regiões do Parque das Nações, Jardim Terramérica, Praia Azul, Jardim Mirandola, Vila Carioba, Praia dos Namorados, Zanaga, Vila Bertini, Centro, Jardim Ipiranga, Jardim da Balsa, Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), Vila Dainese, Vila Gallo e Werner Plaas.