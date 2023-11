Juninho Dias se diz humilhado em abordagem da PM, que vai analisar conduta do vereador

Parlamentar teve carro parado no último sábado no Antônio Zanaga, filmou a ação e divulgou nas redes sociais

Imagens mostram o vereador Juninho Dias sendo abordado pela PM - Foto: Reprodução

O vereador Juninho Dias (MDB), de Americana, disse se sentir humilhado em uma abordagem da PM (Polícia Militar) ocorrida no último sábado (26), no Zanaga. O episódio, desde o momento da abordagem até a conversa com os policiais, foi registrado pelo parlamentar por celular e divulgado nas redes sociais.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que os policiais que abordaram Juninho seguiram os procedimentos adequados. O comandante da corporação em Americana afirmou ainda que vai analisar se houve ofensa à polícia nas imagens divulgadas pelo vereador.

No vídeo gravado pelo vereador, Juninho tem o carro parado pelos policiais e, ao descer, manifesta indignação, classificando a situação como humilhante.

O vereador argumenta várias vezes que os policiais o conhecem, algo negado por um dos agentes, e ressalta que espera ser tratado como a autoridade que representa na cidade.

Em certo momento, o pai do vereador chega ao local, se apresenta e inicia uma conversa com os policiais.

Os PMs explicam que estavam realizando patrulhamento na região e, ao observar o carro do parlamentar passar por duas vezes pela praça, decidiram abordá-lo devido às suspeitas levantadas.

Procurado pelo LIBERAL, Juninho Dias optou por não entrar em detalhes sobre o incidente, afirmando apenas que não há nada de errado da parte dele.

O que diz a Polícia Militar

O 19º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) emitiu uma nota nesta quarta-feira (29) esclarecendo que a ação dos militares seguiu os procedimentos operacionais padrão da corporação.

O comunicado ressalta que o vereador iniciou a filmagem já expressando indignação, sem uma motivação inicial aparente.

O vídeo, gravado pelo próprio vereador, demonstra, segundo a nota, o tratamento profissional e imparcial dispensado pelos policiais durante a abordagem.

A PM destaca que, após busca pessoal e no veículo, na qual nada de ilícito foi encontrado, o vereador foi liberado, como ocorre em inúmeras abordagens diárias realizadas pela PM.

Quanto às palavras proferidas por Juninho Dias contra a ação dos policiais, o comandante do 19º BPMI, tenente-coronel Adriano Daniel, avaliará se houve ofensa à imagem da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tomando as medidas cabíveis, se necessário.