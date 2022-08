Juninho Dias se afasta de Comissão de Ética da Câmara de Americana

O vereador Juninho Dias (MDB) usou a tribuna na sessão da Câmara de Americana, na tarde desta quinta-feira, para anunciar seu afastamento da presidência do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

Pela primeira vez, ele se posicionou publicamente, após ser acusado de agredir uma mulher durante um evento, em 16 de julho, no Zanaga. Juninho alega inocência e diz que apresentará provas quando for chamado para prestar depoimento na Polícia Civil, o que ainda não aconteceu.

“Vou esperar o momento certo para falar na polícia, não pratiquei agressão nenhuma, tenho certeza que a verdade virá a tona no momento certo. Decidi pelo meu afastamento justamente para que a comissão tivesse mais transparência para trabalhar e eu possa me defender sem participar”, enfatiza.

Juninho disse que vai esperar o momento certo para falar na polícia – Foto: Câmara de Americana / Divulgação

De acordo com o registro do caso na Polícia Civil, a vítima, uma mulher de 32 anos, estava no Festival da Pipa, no Zanaga, junto do namorado e de seus três filhos, quando um fotógrafo tirou uma foto de sua família.

Ela não teria gostado da situação e fez um comentário sobre o assunto, que teria sido levado pelo fotógrafo ao vereador. Depois disso, afirma que o parlamentar foi até ela e a expulsou do evento com vários socos.

O presidente da câmara, Thiago Martins (PV), explica que a Comissão de Ética é formada pelo presidente e dois vereadores, além de três suplentes. “Com o afastamento de Juninho, dois suplentes vão assumir e irão votar entre eles para escolher o novo presidente”, relata Martins.

Segundo ele, somente após o parecer da comissão o assunto será apresentado em plenário para votação de uma eventual cassação, suspensão do mandato ou advertência.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que caso segue em investigação no 3º Distrito Policial de Americana. Ofícios foram encaminhados à câmara e Gama (Guarda Municipal de Americana).

A vítima foi submetida ao exame de corpo de delito. Após a conclusão do laudo pericial, o resultado será analisado pela autoridade policial.