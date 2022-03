Juninho Dias propõe espaço para manobras com motos em Americana

O vereador Juninho Dias (MDB) propõe, por meio de projeto de lei, que a Prefeitura de Americana destine um espaço para a realização de manobras com motocicletas. Trata-se de um esporte denominado “wheeling”, também conhecido com o “grau”, conforme o parlamentar destaca na proposta.

Segundo ele, a criação desse local, que seria chamado de “Rua do Grau”, ajudaria a combater o preconceito sofrido pelos praticantes.

Ideia é ter um local que garanta segurança, segundo o autor – Foto: Divulgação / Câmara de Americana

“Esse é um esporte já reconhecido em muitos lugares, mas, por não ter um espaço adequado, muitas vezes é tachado como algo ‘ilegal’, o que gera muito preconceito para a modalidade”, disse, por meio de nota.

A ideia, de acordo com Juninho, é ter um espaço que atenda a todas as regras de trânsito e que garanta a segurança das pessoas. “Eu acredito que muitos locais de Americana comportam esse esporte. Caberá à administração escolher a melhor opção priorizando a segurança”, afirmou.

O texto prevê que o praticante só poderá usar o local se estiver com os equipamentos necessários para sua segurança, como capacete, e portar CNH (Carteira Nacional de Habilitação), além da documentação regular da moto.

No projeto, o vereador aponta que o “wheeling” consiste em manobras com “apresentações de giros, arranques, elevando e suspendendo as motocicletas no ar”.

A proposta, que tem caráter autorizativo, foi protocolada pelo parlamentar na última sexta-feira (4) e ainda precisa passar pelas comissões da câmara antes de ir para votação no plenário.