Juninho Dias pede vista de 45 requerimentos do Dr. Daniel

Ao menos 30 dos requerimentos pediam informações sobre a escala de médicos no Hospital Municipal

O vereador de Americana Juninho Dias (MDB) pediu, na sessão desta quinta-feira, vistas a 45 requerimentos endereçados à prefeitura pelo vereador Dr. Daniel (PDT). O parlamentar fez a solicitação após o líder de governo na câmara, vereador Thiago Brochi (PSDB), pedir ao Dr. Daniel que justificasse a necessidade de cada um daqueles requerimentos.

“É o regimento. Estava rolando discussão mais calorosa no plenário e achei melhor pedir vistas para entender mais sobre o assunto”, declarou Juninho ao LIBERAL.

Na sessão do dia 25 de novembro, Thiago Brochi pediu vistas a 15 requerimentos do Dr. Daniel. Ao LIBERAL, Brochi explicou que tomou essa atitude diante do expressivo número de pedidos apresentados.

Sobre o teor dos 45 requerimentos protocolados nesta semana, Dr. Daniel disse que ao menos 30 deles pedem informações sobre a escala de médicos no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Os demais estão relacionados a outros problemas na saúde pública, falta de acessibilidade no transporte público, descarte irregular de esgoto por empresas coletoras, entre outros assuntos.