Juninho Dias é suspeito de disparar tiros durante confusão em Americana

Confusão ocorreu durante ato de campanha, na noite desta quinta-feira; vítimas teriam sido feridas com coronhadas

Vídeo que circula nas redes sociais mostra momento de confusão envolvendo Juninho Dias - Foto: Reprodução/Redes sociais

O vereador Juninho Dias (PSD), de Americana, se envolveu em uma confusão no início da noite desta quinta-feira (29), no Jardim da Mata, em Americana. Segundo relatos de testemunhas, ele teria feito disparos para cima. Uma pessoa teria ficado ferida após ser golpeada com coronhadas. Ninguém foi baleado.

A Polícia Militar foi acionada. A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) investiga o caso. O disparo de arma de fogo é crime com pena de 2 a 4 anos de prisão.

A confusão ocorreu por volta de 18h30, na Rua dos Pinhais, próximo ao ecoponto do bairro. Segundo o LIBERAL apurou, pessoas que faziam campanha para Juninho, que é candidato à reeleição, não teriam gostado de uma fala feita por um homem no local. Teve início, então, uma briga entre os envolvidos.

Em meio à confusão, Juninho teria chegado ao local em um carro branco, descido do veículo e feito disparos para o alto. Depois, deixou o endereço. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento do disparo, mas nas imagens às quais o LIBERAL teve acesso, gravadas de longe, não é possível identificar o vereador como o autor dos tiros.

Polícia Militar foi acionada após relatos de disparos de arma por vereador no Jardim da Mata – Foto: Gabriel Pitor/Liberal

O LIBERAL esteve no local após o ocorrido e chegou a ouvir os homens que teriam hostilizado e se envolvido na confusão com a equipe de Juninho. Um deles afirmou que disse que “a maioria dos vereadores é pilantra”, o que deu início à confusão.

Em versões apuradas pela reportagem também, há informação de que Juninho teria feitos os disparos e dado golpes com coronhadas nos homens. Em outra versão, Juninho teria feito apenas os disparos. O LIBERAL tenta contato com o vereador e com um advogado que o representa.

O vereador Juninho Dias, de Americana – Foto: Câmara de Americana/Divulgação

Um policial militar disse ao LIBERAL que não foram encontradas cápsulas no local, mas que houve relatos de tiros por testemunhas.