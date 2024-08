Juninho Dias admite disparos para o alto e diz que está em agenda fora de Americana

Defesa do vereador aponta que os tiros visavam cessar agressões ao pai dele; parlamentar afirma estar à disposição das autoridades

O vereador Juninho Dias (PSD), de Americana, admitiu nesta sexta-feira (30), por meio de nota, que efetuou disparos de arma de fogo em confusão que aconteceu na noite desta quinta, no Jardim da Mata. A Polícia Civil encontrou no local da ocorrência duas munições deflagradas e apreendeu duas armas de uso restrito na casa do parlamentar, entre outros objetos.

Também, Juninho informou que está em uma agenda em outra cidade nesta sexta e se colocou à disposição das autoridades para “esclarecer os fatos, inclusive por meio de vídeos e testemunhas presenciais do ocorrido”.

O vereador Juninho Dias, durante sessão da Câmara de Americana – Foto: Câmara de Americana/Divulgação

“Os disparos de advertência efetuados para o alto visavam, apenas e exclusivamente, fazer cessar a violência do agressor contra seu pai idoso. Informa, outrossim, que possui CAC [Certificado de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador] e registro da arma de fogo”, completou a nota, assinada pela defesa do vereador.

O vereador já tinha declarado em uma postagem nas redes sociais, na noite desta quinta, que agiu em defesa de uma suposta agressão sofrida pelo pai durante a confusão. A manifestação foi reforçada pelos escritórios de advogados Cavalcanti Sion e Calidone Recchia, que passarão a defender o parlamentar no caso.

Ao LIBERAL, a defesa ainda disse que está buscando as informações que constam na investigação e que “as coisas não aconteceram como vêm sendo veiculado, o que traz prejuízos para a veracidade do processo e para a candidatura de Juninho”.

Na Polícia Civil, a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio, lesão corporal, associação criminosa e peculato, sendo que estes dois últimos crimes passaram a ser investigados após buscas dos agentes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) na casa do parlamentar, na Praia dos Namorados.

Os policiais encontraram na residência duas pistolas 9 mm de uso restrito, além de 43 munições intactas, 29 estojos de munição do mesmo calibre, cinco munições calibre .38, bem como caixas de mais duas armas que não estavam no local.

Um Range Rover Evoque foi apreendido na casa de Juninho – Foto: Liberal

Também foram apreendidos cadernos com registros de transações financeiras de grande volume, o que motivou a apreensão de um veículo Range Rover Evoque e uma motocicleta BMW GS1250, para que seja feita a investigação sobre eventual enriquecimento ilícito e outras questões tributárias. O registro do caso ainda cita mais um veículo, uma Range Rover Velar, como envolvido.

Por fim, foram encontrados na casa do parlamentar dois cigarros de maconha e uma coleira de choque para utilização em cachorros.

Após realização da perícia técnica no local dos disparos, os agentes localizaram duas cápsulas deflagradas, que foram apreendidas e serão periciadas também.

Ao LIBERAL, delegado Filipe Rodrigues de Carvalho, da DIG de Americana, disse no início da madrugada desta sexta que irá pedir a prisão de Juninho.

Também à reportagem, a Câmara de Americana afirmou que aguarda a conclusão do trabalho das autoridades. “Enquanto instituição, cabe ao Legislativo atuar apenas no que é de sua competência”, apontou.