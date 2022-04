Juliana cobra Comissão de Ética sobre condenação de Corá

A vereadora Professora Juliana (PT), de Americana, protocolou nesta segunda-feira (26) um pedido de providência à Câmara de Santa Bárbara d’Oeste em que pede um posicionamento sobre as atitudes de Felipe Corá (Patriota). Em julho do ano passado, o vereador disse por meio de vídeo que a petista deveria “lavar a boca com ácido sulfúrico antes de falar do presidente Jair Bolsonaro”. Corá foi condenado a pagar R$ 8 mil à Juliana.

O pedido deverá ser apreciado pelo Conselho de Ética da casa, que pode interpretar o caso como passível de abertura de CEI (Comissão Especial de Inquérito). Não há prazo para apreciação e emissão de parecer por parte do conselho.

No pedido, a petista avaliou que a atitude do parlamentar foi “totalmente reprovável” e que não condiz com o “esperado de alguém que exerça o cargo público dentro de uma respeitada Casa Legislativa”.

E, se antecipando a um possível argumento da defesa de Corá, Juliana alega que a quebra de decoro parlamentar não exige que o vereador esteja no exercício da função e que a infração pode ocorrer em qualquer ato da vida particular.