Juiz acredita que Toninho põe representatividade do sindicato em risco

O juiz Fábio Camera Capone, da 1ª Vara da Justiça do Trabalho de Americana, determinou o afastamento de Antonio Adilson Bassan Forti, o Toninho Forti, da função de presidente do SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana). Ele determinou que o vice-presidente Natalino de Oliveira Leocádio assuma o comando da entidade e convoque novas eleições em até 180 dias. A decisão, liminar (provisória), é do dia 14. Ainda cabe recurso.

Foto: Arquivo / O Liberal

O magistrado se baseou em documentos que, em sua visão, indicam que Forti ocupa cargo comissionado no funcionalismo. O estatuto do sindicato veda a eleição de pessoas que não sejam ocupantes de cargos efetivos.

É o presidente do sindicato que conduz as negociações com a prefeitura para definir o reajuste dos salários do funcionalismo, por exemplo. Americana tem atualmente aproximadamente cinco mil servidores municipais.

A decisão do juiz é uma concessão parcial a pedido de liminar feita por um grupo de 30 servidores públicos em ação coletiva – a iniciativa foi revelada pelo LIBERAL no dia 20 de outubro. O processo corre em segredo de Justiça. Forti é funcionário da Câmara de Americana e está licenciado para a atividade sindical – presidente do sindicato desde 2014, foi reeleito ano passado.

“Da prova documental juntada aos autos neste momento, verifica-se pelo documento fornecido pela Câmara Municipal de Americana que a condição do requerido na presente ação é ocupante de cargo em comissão”, escreveu Capone. O magistrado alertou ainda para o risco de a situação manchar a representatividade do sindicato.

“Diante da irregularidade narrada, verifica-se a razoabilidade e plausibilidade da concessão da tutela antecipada postulada, eis que mantida a situação fática, a credibilidade e representatividade da entidade sindical restaria maculada”, escreveu Capone na decisão.

Na ação coletiva, o grupo pedia ainda a anulação de todos os atos desde a assembleia de eleição e posse da atual diretoria. Também solicitava que o guarda municipal Rogério André Vanzo fosse nomeado administrador da entidade e presidente da comissão eleitoral para conduzir o novo pleito sindical. Vanzo é um dos servidores que encabeçam a ação contra Toninho Forti. Ele já fez parte da direção sindical.

ELEIÇÕES. O magistrado cita que o entendimento dos tribunais determina que o descumprimento de requisitos legais na eleição do dirigente sindical tem como consequência a nulidade de seus atos.

Porém, no trecho em que descreve suas determinações, Capone apenas manda afastar Toninho Forti, nomear Natalino Leocádio como novo presidente e determina que este convoque novas eleições.

Forti entrou no serviço público em 1983. Segundo a ação proposta pelos servidores, ele nunca ocupou cargos efetivos. Veja matéria abaixo. O Estatuto do Sindicato até permite que comissionados possam participar do sindicato, mas veda sua eleição.

Às 20h de ontem, Toninho Forti disse que ainda não tinha sido notificado da decisão e que não iria se manifestar sobre o assunto até tomar conhecimento oficial do processo.

Primeiro emprego foi em 83 na prefeitura

Toninho Forti entrou na Prefeitura de Americana em 1983, sem concurso (o que ainda não era exigido por lei). Em 1987, se tornou coordenador de Gabinete do ex-prefeito Carroll Meneghel, cargo comissionado, segundo a própria prefeitura informou ao LIBERAL. O Executivo, porém, não esclareceu a natureza dos outros cargos do sindicalista antes desse.

Atualmente, ele é funcionário da Câmara de Americana, no cargo de assistente legislativo 2. Esta função, de fato, já foi descrita em documentos da câmara como não estável. O cargo está no “quadro provisório de empregos públicos”.

Ontem, Forti não quis se pronunciar, mas em comunicado anterior, disse que obteve estabilidade graças à Constituição de 1988, que permitia que servidores com cinco anos continuados até a data de promulgação poderiam então ser efetivados.