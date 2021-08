Jovens falam o que esperam para o futuro de Americana

Americana crava 146 anos de história concebida pelas mãos de grandes cidadãos, que investiram tempo, suor e dedicação para o município se tornar o que conhecemos hoje.

A reportagem do LIBERAL foi às ruas ouvir o que os jovens têm a dizer e o que esperam do município daqui para frente. Sempre em pauta, a saúde foi um dos principais pontos citados pelos entrevistados.

Americana é uma cidade calma, com toda a comodidade de uma cidade grande. A gente sempre espera o melhor e com uma boa administração, ela tem tudo para crescer cada dia mais”.

Sinto saudade de eventos culturais na cidade. Também gostaria que todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) voltassem a funcionar e que a coleta seletiva chegasse a todos os bairros de Americana”.

Sempre morei aqui. Lembro quando criança frequentar a Praia dos Namorados. Hoje, sinto falta de mais áreas de lazer. Espero que a cidade tenha mais praças com brinquedos para as crianças”.

Espero mais investimentos em educação, esportes e hospitais. Tiraram campos de futebol e escolinhas. Mas agora, quem sabe o Chico, que foi presidente do Rio Branco, possa resgatar o esporte”.

Eu espero que Americana invista mais em opções de lazer, tanto para os jovens, como para as famílias. Poderia ter mais praças e mais parques, lugares diferentes que dê para você passar um tempo, se distrair”.

Eu espero mais empregos, com oportunidades para que pessoas sem experiência possam aprender. Todos nós temos que ter uma chance para mostrar nosso melhor”.

Eu espero que Americana cresça muito, evolua muito, tanto no comércio, quanto na economia, porque eu vou sair, estudar fora, e pretendo voltar para cá, abrir minha clínica e conseguir ficar aqui”.

Acredito que seja quase um consenso mundial o desejo de um futuro melhor e mais igualitário. Eu me enquadro nesse contingente, e isso talvez seja o que mais desejo para o futuro de Americana. Espero que existam mais mulheres na política e que o respeito prevaleça acima de qualquer desavença. Espero que tenhamos mais segurança, e que as crianças possam brincar nas ruas de suas casas, assim como eu brinquei. Que tenhamos mais incentivo e acesso à cultura. Que a educação seja prioridade sempre, assim como a saúde. Espero que no futuro, Americana continue a ser um lar para todos os americanenses, sejam eles de “nascença” ou de coração”.

Mariana Samogin, 21, estudante