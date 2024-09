Jovem sem habilitação perde o controle, bate em poste e carro pega fogo no Jaguari, em Americana

Um rapaz de 18 anos, não habilitado, perdeu o controle da direção do veículo e bateu em um poste no bairro Parque Residencial Jaguari, em Americana, a poucos metros da casa dele, na manhã deste sábado (21). Ele e o passageiro, um outro adolescente de 17 anos, conseguiram sair do veículo antes que ele pegasse fogo.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo consta na ocorrência, o fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros que também socorreu o condutor, que estava com queixas de dores nas costas, ao Hospital São Lucas, em Americana, onde permaneceu em observação. Já o passageiro, um vizinho do condutor, dispensou o atendimento médico, mas foi levado por familiares ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, aparentemente sem ferimentos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Luís Carlos Gazarini, advogado que representa o jovem, disse ele pegou o carro do pai, um VW Golf, sem autorização e chamou o vizinho para acompanhá-lo em uma obra da família. Ainda segundo o advogado, o jovem teria se atrapalhado com o veículo automático, motivo pelo qual perdeu o controle e colidiu com o poste na Avenida do Compositor.

Um boletim de ocorrência foi registrado como direção de veículo automotor sem habilitação e o caso será apurado pela Polícia Civil.