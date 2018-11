Jovem resiste a abordagem e morde PM na Cidade Jardim

Um jovem de 22 anos desferiu socos e mordeu um policial militar na noite deste domingo (4), em Americana, durante uma abordagem. Ele foi visto em atitude suspeita no bairro Cidade Jardim e fugiu quando viu os militares. O jovem alegou que resistiu à abordagem porque tem medo da polícia. Ele já tem passagem por tráfico de drogas, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana como lesão corporal, resistência e desobediência.

Segundo informações dos militares, o jovem foi visto na esquina entre as ruas Gerânios e Alfazemas. Ao ver a viatura ele empreendeu fuga. O jovem foi detido na garagem de uma casa na Rua Pica-Pau e desferiu socos contra o soldado Sebok. Este conseguiu imobilizar o suspeito com técnicas de defesa pessoal. Contudo, quando segurava o jovem em uma chave cervical, o PM foi mordido no antebraço direito.

O cabo Vasconcelos veio em seu auxílio e conseguiu dominar o jovem, que foi algemado e apresentado ao Plantão Policial. Ele carregava dois celulares, que foram apreendidos, e foi liberado para responder ao indiciamento.

O PM ferido passou por atendimento médico no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, onde foi medicado e liberado. O soldado Sebok disse que teve apenas ferimentos leves. “É incomum (esse tipo de atitude durante as abordagens), geralmente as pessoas respeitam a polícia”, afirmou.