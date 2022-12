Jovem que sofreu acidente de paraglider aguarda por cirurgias

Família de Lorrana está desesperada com a situação da jovem, que precisa urgentemente das cirurgias - Foto: Reprodução - Facebook

A moradora de Americana Lorrana Fernanda Rodrigues, de 23 anos, sofreu um acidente de paraglider, após o equipamento ser atingido por uma linha de pipa que utilizava cerol, em Bertioga, no litoral paulista, na tarde do último domingo, dia de Natal.

Uma amiga da família disse ao LIBERAL que a queda da jovem foi amortecida, pois ela caiu na grama. Mesmo assim, Lorrana sofreu fraturas na vértebra L1 da coluna, pernas e pés. Ela está internada em Bertioga e o prefeito Chico Sardelli (PV) tenta viabilizar a transferência dela para outra unidade.

Já o instrutor que estava com ela, José Hélio da Rocha, de 61 anos, caiu na calçada e morreu.

A família de Lorrana está desesperada com a situação da jovem, que precisa urgentemente das cirurgias. “Precisamos de ajuda para transferí-la para um hospital de Americana ou alguma cidade mais próxima. Estamos em um grupo grande. Viemos em três carros para passar o Natal na praia. Não temos condições de deixar os pais aqui no litoral para ficar com a filha”, diz Valquíria Guiotti Azanha, amiga de Lorrana.

Na noite desta terça, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana informou que o prefeito Chico Sardelli pessoalmente tenta agilizar a transferência da jovem para uma unidade de saúde onde ela possa passar pelas cirugias.

“Ela está consciente, movimenta as pernas e braços. Mas permanece imobilizada, por conta da fratura na coluna. A situação dela é angustiante, pois o hospital tem pouca estrutura e a família não tem condições de permanecer por aqui”, completa Valquíria.

O ACIDENTE

Na tarde do último domingo, Lorrana e outros amigos decidiram fazer um passeio de paraglider, pelo qual cada pessoa pagou R$ 100. Durante o trajeto, no entanto, o paraglider rasgou após ser atingido por uma linha de pipa que utilizava cerol. O instrutor e a jovem despencaram de uma altura de 15 metros.

O homem sofreu uma hemorragia grave e chegou a ser levado para Hospital Santo Amaro, em Guarujá, mas morreu na segunda-feira. Já Lorrana teve múltiplas fraturas e segue internada.

O paraglider foi apreendido pela Polícia Civil e deverá ser periciado pelo IC (Instituto de Criminalística). O responsável pelo uso com a pipa com cerol ainda não foi identificado.