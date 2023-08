Jovem que morreu em acidente tinha planos para casamento

A despedida da assistente administrativa Kerolyne Calisto Moraes, de 19 anos, ocorreu sob forte comoção no Cemitério Parque dos Lírios, em Santa Bárbara d’Oeste, na tarde desta quinta-feira. Familiares disseram que ela já fazia planos para se casar em breve.

Familiares e amigos se despediram de Kerolyne nesta quinta-feira – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Ela conduzia uma motocicleta elétrica quando foi atingida por um ônibus da Sou Americana, do transporte público, próximo ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, nesta quarta-feira. A jovem chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu.

Um grupo de amigos esteve no velório da jovem para participar de uma homenagem, que ocorreu minutos antes do sepultamento.

De acordo com a família, a jovem cursava Jogos Digitais na Fatec de Americana e fazia planos para casamento. “Minha sobrinha estava decolando na vida, tinha um bom emprego, estava estudando o que queria, já estava construindo se preparando para constituir seus planos. Ela teve seu futuro interrompido”, desabafou o tio Sérgio Antonio de Moraes.

O primo da jovem, Thiago Moraes falou que Kerolyne estava amando seu curso. “Ela gostava tanto de fazer o design de jogos, como também a criação de personagens. Estamos muito tristes com tudo isso.”

O Caso

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do ônibus disse que estava no “pare” de uma esquina para acessar a Avenida Nossa Senhora de Fátima e que devido ao tamanho da moto elétrica e também ao ponto cego do veículo, não viu Kerolyne na via. Na sequência, houve a colisão.