Jovem que caiu de paraglider volta para casa em Americana

Se depender da dedicação da moradora de Americana Lorrana Fernanda Rodrigues, 23, em breve ela pretende retomar a vida e fazer coisas simples como caminhar. De volta para casa, a jovem se recupera de cirurgias na coluna e nos pés após sofrer um acidente de paraglider. O equipamento foi atingido por uma linha de pipa com cerol, em Bertioga, no domingo de Natal do ano passado.

Lorrana atribui a Deus o milagre em sobreviver a queda e não ter perdido os movimentos. Ela não pode colocar os pés no chão e toma cuidado com os movimentos, pois ainda está com os 19 pontos na região da coluna. Agora, afirma que já pode comemorar dois aniversários.

Em conversa com o LIBERAL, a jovem relatou os momentos que antecederam o acidente. O instrutor que estava com ela, José Hélio da Rocha, 61, caiu na calçada. Ele sofreu uma hemorragia grave e chegou a ser levado para o Hospital Santo Amaro, no Guarujá, mas não resistiu.

Lorrana, que tem 23 anos, diz que agora já pode comemorar dois aniversários – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Lorrana estava com um grupo de 15 familiares que foram ao litoral para passar o feriado. “Nós estávamos na praia quando vimos o paraglider. O passeio custava R$ 200, mas como estávamos em cinco pessoas conseguimos por R$ 100. Meu tio foi primeiro que eu, depois chegou a minha vez. Junto com meu instrutor já tínhamos concluído o passeio e estávamos nos preparando para a descida.”

A jovem disse que chegou a ver a linha com cerol, depois percebeu que o instrutor ficou nervoso e tentou se comunicar com o filho pelo radiocomunicador. “Ele só me disse para correr no ar, que é o procedimento que a gente faz para a descida, mas fiquei muito nervosa e desmaiei. Acordei já no chão, já deitada de lado e com o meu tio dizendo que tudo daria certo”, relata.

A mãe dela, Elisangela Rodrigues Pereira Felipe, afirmou que o instrutor caiu na calçada e a filha na grama. “Ele ainda estava consciente quando disse que tentou absorver todo o impacto. Acho que o primeiro impacto no chão foi dele e depois da minha filha”, diz.

Lorrana se lembra que ela ficou enrolada no equipamento. “Meu tio conseguiu me libertar antes do socorro do instrutor, pois certamente iriam mexer nele para resgatá-lo e poderiam piorar a minha fratura na coluna.”

Após ser internada no Complexo Hospitalar Irmã Dulce, na Praia Grande, no litoral sul paulista, a jovem ficou com medo das cirurgias devido as fraturas da vértebra L1 da coluna, além dos calcanhares.

“Fui atendida por uma equipe de enfermeiros e médicos muito dedicados. Em vários momentos, minha mãe ouviu que poderia ficar tetraplégica, mas por força de Deus e oração das pessoas eu passei por essa, em pouco tempo volto a andar, já estou fazendo fisioterapia”.