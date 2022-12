Jovem que caiu de paraglider deve fazer cirurgia no litoral

A moradora de Americana Lorrana Fernanda Rodrigues, 23, foi transferida na tarde desta quarta-feira pela Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde) para o Complexo Hospitalar Irmã Dulce, na Praia Grande, no litoral sul paulista. A jovem fez novos exames e aguarda a realização de uma cirurgia na coluna.

Ela sofreu um acidente de paraglider após o equipamento ser atingido por uma linha de pipa que utilizava cerol, em Bertioga, na tarde do último domingo. A queda da jovem foi amortecida, pois ela caiu na grama. Mesmo assim, Lorrana sofreu fraturas na vértebra L1 da coluna e nos pés.

Lorrana precisa das cirurgias após acidente no fim de semana – Foto: Reprodução – Facebook

Já o instrutor que estava com ela, José Hélio da Rocha, 61, caiu na calçada. Ele sofreu uma hemorragia grave e chegou a ser levado para o Hospital Santo Amaro, no Guarujá, mas morreu nesta segunda-feira.

O LIBERAL apurou que na noite de quarta-feira (28) Lorrana aguardava na observação e ainda não tinha sido internada.

“A filha de Lorrana está voltando com o pai para Americana junto com os familiares que vieram para praia para passar o Natal. Lorrana, acompanhada da mãe, vai permanecer no hospital até a cirurgia. Essa espera é angustiante para todos”, diz Valquíria Guiotti Azanha, uma amiga da família.

“O que nos deixa um pouco melhor é que Lorrana está movimentando as pernas e também os braços. Só precisamos agilizar que a cirurgia seja realizada o mais rápido possível e que ela possa voltar bem para casa”.