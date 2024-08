Jovem que ameaçava expor nudes de adolescentes é preso pela Polícia Federal em Americana

Operação foi realizada pela Polícia Federal de Piracicaba em Americana - Foto: Divulgação_Polícia Federal

Um jovem de 19 anos foi preso em Americana, nesta terça-feira (13), suspeito de chantagear adolescentes com fotos íntimas delas. Uma das exigências era que as meninas se mutilassem e mandassem foto para ele. Na casa dele, também foram apreendidos materiais de abuso sexual infantil. A detenção foi realizada pela PF (Polícia Federal) de Piracicaba.

De acordo com informações iniciais da PF e apuração do LIBERAL, o investigado se passava por adolescente e, durante conversas com as vítimas, as convencia de enviar fotos íntimas, conhecidas popularmente como nudes. Após conseguir o material, ele as ameaçava, afirmando que, se não cumprissem suas ordens, divulgaria as imagens na web.

As investigações que culminaram na prisão do morador de Americana se iniciaram em junho deste ano, quando os agentes começaram a apurar um crime denominado de “SEXTORTION”, que é caracterizado pela coerção às vítimas relacionadas aos crimes sexuais, sempre ameaçando exposição de conteúdos comprometedores, caso suas exigências não sejam cumpridas.

“Inicialmente, verificou-se a ocorrência do crime conhecido como SEXTORTION, uma vez que o criminoso estaria chantageando a vítima, ao argumento de que teria material comprometedor sobre ela, ameaçando-a expô-la caso as suas exigências não fossem cumprida”, traz trecho da nota da PF.

Após as investigações, foi possível chegar ao endereço do investigado nesta terça-feira, em Americana. Na casa dele foram encontrados arquivos contendo abuso infantil, crime pelo qual foi autuado em flagrante. Ele ainda segue como investigado por produção e compartilhamento de material pornográfico infantil. A PF não divulgou o bairro da operação e tampouco quais foram as exigências feitas pelo investigado e o número de vítimas do suspeito.

“A Polícia Federal alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. A prevenção é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes”, finaliza a PF em nota.