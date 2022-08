Jovem perde R$ 6 mil em Americana ao cair no golpe do falso intermediador

Um jovem de 26 anos, morador do Jardim Boer 1, em Americana, perdeu R$ 6 mil no sábado (13), após cair no golpe do falso intermediador de venda de veículos. O caso foi comunicado à Polícia Civil neste domingo (14).

De acordo com o boletim de ocorrência, neste sábado, a vítima viu em uma rede social o anúncio da venda de uma motocicleta XRE 300, pelo valor de R$ 8,4 mil. Ele passou a conversar por WhatsApp com uma pessoa que se apresentou como Thiago Miranda.

O suposto vendedor contou que estava vendendo a motocicleta para um conhecido de sua família e que ele até poderia ver a moto no Parque das Nações, porém, todas as negociações de valores e pagamentos seriam tratadas com ele.

Já para o dono da moto, o golpista relatou que tinha encontrado um interessado no veículo e que este iria até o imóvel para vê-lo. Antes porém, o estelionatário explicou que receberia o valor de R$ 11 mil do comprador e repassaria à ele.

O jovem foi até o Parque das Nações ver a moto e depois depositou o valor de R$ 6 mil nas contas indicas por Thiago Miranda. Quando foi retirar a XRE 300, o dono da moto afirmou que não recebeu nenhum valor do intermediador e por isso não entregaria o veículo. Neste momento, os dois perceberam que tinham sido enganados.

O caso foi registrado na delegacia de Americana neste domingo como estelionato e será investigado.