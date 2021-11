Jovem perde celular após anunciar venda de aparelho na internet

Após o anúncio, golpista entrou em contato com a vítima, fez negociações por WhatsApp e realizou um falso depósito

Uma estudante de 17 anos, moradora da Chácara Machadinho em Americana, perdeu seu aparelho celular nesta quarta-feira (17) após anúncio na OLX. Ela acreditou que estava vendendo o aparelho, mas foi enganada por um golpista.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima anunciou na OLX um celular Sansung no valor de R$ 1,1 mil. Nesta quarta, uma pessoa a procurou, se passou por Diego e disse que tinha interesse no aparelho.

Posteriormente eles passaram a fazer as negociações pelo WhatsApp.

O golpista informou que faria o depósito e mandaria um motorista de aplicativo para retirar o celular.

O homem fez um falso depósito e a jovem acreditando que o valor seria liberado em sua conta, entregou o aparelho para o motorista. Momentos depois recebeu um e-mail, supostamente da plataforma, explicando que, para o valor da venda ser liberado na sua conta, ela precisava pagar uma taxa de R$ 275.

Desconfiada ela entrou em contato com a OLX, que afirmou nunca solicitar dados bancários ou enviar e-mail para seus clientes. Dessa forma, ela percebeu que tinha caído em um golpe.

A estudante registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Americana e foi orientada quanto ao prazo para representar queixa crime e assim dar continuidade as investigações.

Segurança:

A OLX se posicionou a respeito do golpe e reforçou que as negociações não foram realizadas na plataforma, mas está à disposição das autoridades para colaborar na apuração dos fatos.

“Segurança é uma prioridade para a OLX e a plataforma investe constantemente em tecnologia e serviços de orientação ao usuário, com recomendações para manter as conversas pelo chat da plataforma e não passar dados pessoais nas negociações.

A OLX pede a colaboração para denúncias em casos suspeitos.

“Caso o usuário perceba que nossas políticas estão sendo infringidas, contamos também com a sua denúncia para investigar anúncios irregulares e removê-los, trouxe a nota.