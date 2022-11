Jovem morre e outro fica ferido durante fuga da PM em Americana

Um jovem de 20 anos morreu e outro de 21 ficou ferido em Americana durante fuga da PM (Polícia Militar) na noite desta segunda-feira (31). A dupla dirigia uma moto furtada no momento da abordagem, segundo registro da ocorrência. A vítima, identificada como Miguel Mota da Silva, estava na garupa do veículo e sem capacete. Caso semelhante aconteceu no último dia 20, no Centro de Americana.

Por volta de 22h30, policiais militares faziam patrulhamento quando viram, no cruzamento das avenidas Antônio Pinto Duarte e Saúde, dois jovens em uma motocicleta, sendo que um deles estava sem capacete. Por esse motivo, os PMs deram início ao acompanhamento.

O motociclista, ao notar a presença da viatura, acelerou, cruzou a Avenida da Saúde e acessou na contramão a Avenida Antônio Pinto Duarte, segundo o registro da ocorrência. Depois dessa manobra, acabou batendo de frente contra uma caminhonete Amarok que estava na via.

Com a colisão, os dois caíram ao chão e foram socorridos ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. Miguel não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O outro jovem continuava internado até o fechamento da ocorrência, entretanto foi autuado, uma vez que a moto pilotada por ele tinha sido furtada momentos antes do acidente, na Avenida Nossa Senhora de Fátima.

A moto, uma Honda NXR 160 BRos, foi devolvida ao dono que tinha registrado um boletim de ocorrência de furto.

As causas do acidente, assim como o furto, serão investigadas pela Polícia Civil.